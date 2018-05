Setelah Diwarnai, Gambar Bisa Bergerak Sendiri, Faber Castell Hadirkan Inovasi Ini

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Kegiatan mewarnai kini lebih menyenangkan dengan memadupadankan hasil pewarnaan dengan teknologi, yakni aplikasi Colour to Life yang dapat membuat gambar setelah diwarnai bergerak seperti yang diluncurkan Faber Castell.

Perkembangan teknologi mengubah kebiasaan anak-anak untuk lebih sering bermain dengan gadgetnya.

Kecenderungan ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen alat tulis Faber-Castell.

Menjawab tantangan tersebut, Faber-Castell akhirnya menciptakan sebuah inovasi baru diantaranya dengan menghadirkan produk yang memaduan antara menggambar secara konvensional dengan kemajuan teknologi Augmented Reality (AR) melalui produk Colour to Life (CTL).

Managing Director PT Faber-Castell International Indonesia, Yandramin Halim menjelaskan bahwa dengan derasnya pengaruh arus digitalisasi dan gawai (gadget) saat ini, tidak mungkin bisa melarang anak untuk tidak menggunakan gawai sama sekali.

“Orang tua harus bijaksana, dengan menyimbangkan penggunaan gawai dengan kegiatan non gawai seperti menggambar dan mewarnai karena selain mengasah kreativitas, juga untuk relaksasi. Produk Colour to Life adalah upaya Faber-Castell untuk membuat kegiatan mewarnai makin menarik karena terhubungkan dengan dunia digital,” ujarnya.

Produk ini, lanjutnya, memperlihatkan bahwa anak-anak bisa menjadi subjek dan bukan sepenuhnya objek dari mainan digital. Jadi anak-anak bisa diarahkan ke dunia digital dengan peran sebagai kontributor atau dalam bentuk mensupplai karakter/objek yang telah mereka warnai untuk dipakai dalam game tersebut.

“Selain itu, sebagian game yang kita berikan justru berfungsi untuk stimulasi otak dan melatih konsentrasi,” ungkap Halim.

Sementara itu, Product Manager PT Faber-Castell International Indonesia, Richard Panelewen, mengatakan bahwa dalam produk ini, nantinya terdiri atas 5 game yakni Giddy Up, Pogo Boy, Dress Up Challenge, Balance your Brain dan Safe Flight yang terdapat dalam 15 gambar yang dapat di warnai dengan produk Connectorpen yang sudah terdapat di dalam produk ini.

“Adapun 5 game yang ada di buku ini masing-masing memiliki karakter dan manfaatnya sendiri-sendiri, misalkan Safe Flight, Giddy Up, dan Pogo Boy dapat melatih konsentrasi dan motorik, sementara Dress up Challenge, dan Balance yor Brain mempunyai keunggulan untuk melatih keseimbangan otak kiri dan kanan,” katanya.

Dengan penggunaan teknologi Augmented Reality (AR) dalam buku mewarnai ini dapat membuat karakter yang diwarnai akan lebih hidup, selain dapat di warnai, Colour to Life dilengkapi dengan kelebihan lainnya, selain dapat dimainkan karakter tersebut dapat juga berfoto swafoto (selfie).

“Buku Colour to Life ini akan mulai dapat di beli pada April 2018 ini di semua jaringan Gramedia di Medan dan kota-kota besar serta melalui Official Store Faber-Castell di Tokopedia, Buka Lapak dan Blibli. Nah, selanjutnya harus mengunduh aplikasi Colour to Life di di App store maupun Google Play store, dan selanjutnya aplikasi Colour to Life tersebut di hubungkan dengan buku Colour to Life, melalui pindai, dan siap dimainkan,” katanya.