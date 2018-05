Usai Gelar Rapat Pleno Penetapan Calon, Ini yang Dilakukan KPUD Dairi

Komisioner KPUD Dairi menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon dan pengumuman nomor urut pascaputusan MA di Sekretariat KPUD Dairi, Jalan Palapa No 5, Sidikalang, Senin (7/5/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dairi pada Senin (7/5/2018) resmi mengumunkan bahwa Pilkada 2018 diikuti oleh tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Dairi dalam rapat pleno yang berlangsung di Sekretariat KPUD Dairi, Jalan Palapa, Sidikalang.

Adapun para peserta Pilkada Dairi 2018 adalah Paslon No Urut 1 Depriwanto Sitohang-Azhar Bintang, Paslon No Urut 2 Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing dan Paslon No Urut 3 Rimso Sinaga-Bilker Purba.

Setelah menggelar rapat pleno tersebut, komisioner KPUD mengajak Paslon No Urut 3 untuk membahas design Alat Peraga Kampanye. Dan pada Selasa (8/5/2018) besok akan mengundang seluruh Paslon di Pilkada Dairi 2018 untuk membahas soal perubahan zonasi kampanye.

"Kita akan mengajak diskusi Paslon Nomor Urut tiga membahas design APK mereka. Besok kita panggil Paslon Nomor Satu dan Paslon Nomor Dua untuk menyusun zonasi kampanye, karena ada penambahan Paslon," kata Ketua KPUD Dairi, Sudiarman Manik.

Komisioner KPUD Dairi Divisi Tekhnis, Freddy Sinaga mengatakan setelah penetapan ini, maka selanjutnya mereka akan melakukan pencetakan kertas suara beserta sejumlah logistik untuk Pilkada Dairi 2018.

"Setelah ini kita akan kirim draft kertas suara kepada percetakan yang telah ditunjuk dari Surabaya. Seharusnya tanggal 1 Mei kemarin sudah harus dikirim, tetapi kita masih menunggu keputusan sengketa di MA, maka akan dikirim dalam waktu dekat," jelasnya.

KPUD Dairi pun dalam waktu dekat akab menggelar debat kandidat. Rencana debat kandidat tersebut akan berlangsung dua kali.

"Debat kandidat akan kita gelar dalam bulan ini, tapi kita akan panggil dulu ketiga paslon di hari Rabu (9/5/2018) dan tokoh masyarakat. Yang pasti yang pertama sebelum puasa dan kedua sebelum habis masa kampanye yang berakhir 23 Juni 2018 mendatang. Lokasi belum tahu apakah di Medan atau Dairi, karena kita kan sudah jalin kerjasama dengan salah satu stasiun tv swasta," ungkapnya.

Dalam kegiatan debat kandidat tersebut, rencananya KPUD Dairi akan melibatkan akademisi diantaranya, Rektor Universitas Nomensen, Sabam Malau dan Akademisi FISIP USU, Badaruddin.

(cr8/tribun-medan.com)