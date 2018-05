Le Chic Parfait Buka Outlet Baru Namanya Le Chic Bakehouse Ada Promo Menarik

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Le Chic Parfait buka outlet baru, yang diberi nama Le Chic Bakehouse berlokasi di Jalan S Parman, Medan. Untuk merayakan pembukaan outlet barunya, Le Chic Bakehouse memberikan berbagai promo menarik untuk para konsumen sepanjang akhir bulan Mei tahun ini.

Le Chic Parfait lahir sejak tahun 1999, kata ini diambil dari bahasa Perancis yakni Le Chic berarti stylish dan Parfait berarti sempurna.

Le Chic Bakehouse berfokus pada cake, bread dan pastry. Tempat ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan akan dessert masyarakat di Kota Medan yang semakin tinggi.

"Le Chic Parfait awalnya berada di Jalan Cik Ditiro, Medan. Atas ide dari Presiden Direktur Le Chic Parfait, Bapak Nicholas Hutapea, Le Chic Parfait memulai ekspansi bisnis ke beberapa mal ternama di Kota Medan yakni Lippo Plaza yang menjadi lokasi pertama (2014), disusul oleh Sun Plaza, Plaza Medan Fair, Cambridge City Square dan Thamrin Plaza. Yang di mal kita konsepnya berbeda, di sana kita menyediakan kue, food and beverage (makanan dan minuman) tapi khusus di outlet baru ini kita hanya menjual kue saja. Konsumen bisa menikmati cake sekaligus minum teh seperti tea time," ujar Ass. Sales dan Marketing Manager, Emma Saftri Dani, Selasa (8/5/2018).

Untuk merayakan pembukaan outlet barunya, Le Chic Bakehouse memberikan berbagai promo menarik untuk para pelanggan, baik yang lama maupun baru seperti promo beli satu gratis satu khusus untuk signature-nya Le Chic Bakehouse yaitu Le Avocado yang berlangsung dari 7 Mei hingga 9 Mei 2018.

"Selama tiga hari kita ada promo buy one get one untuk 100 orang pembeli pertama. Selain itu di tanggal 10 Mei hingga 20 Mei 2018 promo buy two get one untuk sliced cake apa saja, dan promo hingga Bulan Mei itu kita ada diskon 30 persen khusus untuk Avocado Signature dan Avocado Roll Cake,"tuturnya.

Dengan adanya promo yang berlangsung, Le Chic Bakehouse berharap masyarakat Kota Medan aware dengan kehadiran konsep baru dari Le Chic dan mampu menciptakan pasar baru di sekitarnya.

"Dalam event-event tertentu seperti Lebaran, Natal, Imlek, Tahun Baru, kita jual parcel isinya kue kering antara lain nastar, chesee stick, snow, sable, coklat chip dan lain-lain. Untuj harga kue kering dibanderol Rp 50 ribu hingga Rp 135 ribu, dijamin rasanya enak,"ungkap Emma.