Cermati Foto Glamor Artis Syahrini Kali Ini Aneh, Cantik tapi seperti Bukan Incess

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi fenomenal Syahrini selalu saja menjadi sorotan.

Apapun yang ia kenakan selalu saja menjadi trend fashion masa kini.

Bahkan, Syahrini kerap membuat jargon-jargon yang langsung menjadi viral di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pelantun lagu Sesuatu itu juga memiliki wajah yang begitu cantik.

Ia pun dikenal sebagai artis yang kaya raya dan selalu dikelilingi dengan kemewahan.

Seperti baru-baru ini, tim Tribunstyle mendapati Syahrini mengunggah sebuah foto terbaru di akun Instagram.

Foto tersebut merupakan hasil pemotretan dari salah satu fotografer ternama Rio Motret yang diunggahnya pada Selasa, (8/5/2018).

Dalam foto tersebut seperti biasa, Syahrini selalu tampil glamour dengan gaun mewah warna putih tulang.

Tak lupa ia mengenakan akseoris gelang dan anting berlian.

Rambut hitam panjangnya teruari dengan make up 'Look At The Beautiful Princess'.

Bibirnya terlihat seksi dengan lipstik warna nute.