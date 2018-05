Dibongkar Gun Romli, Tiga Dosen ITS Diduga Pendukung HTI, Begini Tanggapan Keras Pihak ITS!

TRIBUN-MEDAN.COM - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memberikan klarifikasi terkait adanya 3 dosen yang diduga pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Klarifikasi itu dilayangkan melalui surat bernomor 33326/IT2/HK.00.01/2018.

Surat pernyataan dari pihak ITS ini pun beredar di media sosial.

“Pertama, pernyataan tersebut bukan merupakan pendapat ITS. Kedua, ITS sedang memproses ketiga dosen tersebut. Ketiga, ITS konsisten menjalankan apa yang menjadi sikap dan kebijakan pemerintah,” tegas pernyataan sikap ITS.

Berikut lampiran surat pernyataannya:

Sebelumnya, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengungkap tiga oknum dosen yang diduga jadi pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Mereka merupakan oknum yang mirip dengan dosen dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“Ada Kaprodi dan Dosen di ITS pendukung HTI. Ingat ITS itu perguruan tinggi, milik Republik Indonesia bukan Negara Khilafah! Mohon dicek Kemristekdikti,” cuit Gun Romli melalui akun media sosialnya, Senin (7/5/2018).

Bukan itu saja, Gun Romli juga mengunggah meme yang memperlihatkan pernyataan para oknum yang diduga mirip dengan dosen dari ITS itu.

“Ini guru besar dan Kepala Laboratorium (ITS-red) pendukung HTI,” ujar Gun Romli.