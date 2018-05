Setahun Ahok Dipenjara, Adiknya Bilang Tjahaja Tidak Boleh Bersinar di Tanah Tercinta

TRIBUN-MEDAN.com-Hari ini, Rabu (9/5/2018). tepat setahun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendekam di penjara Mako Brimob.

sang adik Fifi Lety Indra pun menuliskan kata-kata mengharukan saat mengenang sang kakak.

Menurut Fifi, Tjahaja tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan.

Fifi menyebut jika Tjahaja dipaksa tidak boleh bersinar di tanah yang dicintainya, padahal demi Merah Putih dia relakan semuanya.

Tulisan tersebut kemudian mendapat beragam komentar dari warganet.