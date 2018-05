Syahrini Unggah Hasil Pemotretannya, Wajahnya Malah Dibilang Menyeramkan

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi fenomenal Syahrini selalu saja menjadi sorotan.

Apapun yang ia kenakan selalu saja menjadi trend fashion masa kini.

Bahkan, Syahrini kerap membuat jargon-jargon yang langsung menjadi viral di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pelantun lagu Sesuatu itu juga memiliki wajah yang begitu cantik.

Ia pun dikenal sebagai artis yang kaya raya dan selalu dikelilingi dengan kemewahan.

Baca: Siasat Perang Jenderal AH Nasution yang Digugu Vietnam Meluluhlantakkan Amerika

Baca: Dokter Ini Bilang Bakal Buktikan Kehamilan Lucinta Luna, Netizen Malah Berikan Sindiran, Ada Apa Ya?

Baca: Akhirnya Terkuak, 7 Perempuan Indonesia yang Membintangi Film Panas di Luar Negeri

Baca: Ratna Sarumpaet Bongkar Musuh Jokowi yang Sesungguhnya, Bukan Prabowo Subianto

Baca: Wanita Ini Kaget Bukan Kepalang usai Charge iPhone Plus selama 7 Jam, yang Terjadi Bikin Syok

Baca: Mengurai Deretan Fakta Pembunuhan Sadis Murni Sitorus, Inilah Kronologi Lengkapnya

Seperti baru-baru ini, tim Tribunstyle mendapati Syahrini mengunggah sebuah foto terbaru di akun Instagram.

Foto tersebut merupakan hasil pemotretan dari salah satu fotografer ternama Rio Motret yang diunggahnya pada Selasa, (8/5/2018).

Dalam foto tersebut seperti biasa, Syahrini selalu tampil glamour dengan gaun mewah warna putih tulang.

Tak lupa ia mengenakan akseoris gelang dan anting berlian.

Baca: Suka Mendadak Berubah Duka, Pernikahan Murid SD Batal Diganti Jadi Sunatan, Sang Ibu Pingsan

Baca: Menapaktilasi Kisah Annisa Trihapsari yang Menikah di Umur 16 Tahun dengan Cucu Soeharto

Baca: Viral, Tak Ada yang Masalah Dilihat Sepintas, Dekorasi Pernikahan Ini Ternyata Banyak Keanehan

Baca: Menyasar Gugatan HTI yang Ditolak, Faizal Assegaf Sebut Yusril Gagal Jadi Bapak Radikalis

Baca: Suka Mendadak Berubah Duka, Pernikahan Murid SD Batal Diganti Jadi Sunatan, Sang Ibu Pingsan

Baca: Menilik Sosok Pria Penyiram Bensin yang Membakar Kekasihnya Dellisa Ayu Hidup-hidup

Rambut hitam panjangnya teruari dengan make up 'Look At The Beautiful Princess'.