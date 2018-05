Tak Disangka, Bruno Mars sedang Menggandrungi Jenis Musik yang Amat Berbeda dari Biasanya

TRIBUN-MEDAN.com - Bruno Mars sedang berada di tahun terbaiknya.

Pemenang Album of the Year, Song of the Year, and Record of the Year Grammy ini seperti tak kehabisan tenaga untuk terus berkarya.

Pada Senin pagi (7 Mei) pagi, Mars mengadakan tanya jawab di Twitter yang ia sebut #AskTheDragon.

Di situ kita bisa mengetahui bahwa perjalanannya tidak pernah berhenti, bahkan ketika ia berada di puncak permainannya.

Sama seperti Adele, Mars mengambil inspirasi besar dari Childish Gambino saat ini:

"Dari show di Atlanta ke musik dan video baru. Di sekelilingnya luar biasa."

Mars juga mengatakan dia belum menulis album terbaiknya.

Tapi pertanyaan yang paling mencuri perhatian adalah:

"What are you listening to right now? #AsktheDragon"

Mars pun sigap menjawabnya:

"The Beach Boys, Gucci Mane," kata Mars.

"Dan tadi malam band dan aku sedang mendengarkan System of a Down dan Incubus."

Jelas tak ada satupun yang menduga bahwa band rock itu mencuri perhatian Mars.

Di sisi lain, Mars tidak bisa menjamin akan ada album baru pada tahun 2018.

Tetapi, seperti yang dia katakan:

"Saya akan melakukan yang terbaik untuk kalian."

