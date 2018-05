Lorde Hapus Hampir Semua Isi Instagram dan Twitternya, Penggemarnya Kaget

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa hari yang lalu, penggemar memperhatikan bahwa Lorde menghapus hampir seluruh isi akun Instagram-nya.

Ia hanya menyisakan tiga unggahan: satu foto dari 2016 yang bertuliskan "Trust Me," sebuah ilustrasi tahun 2017 dari karya filsafat The Society of the Spectacle, dan foto buram dari 2018 yang menunjukkan penampilannya di Brooklyn.

Kemudian, pada hari Senin (8 Mei), Lorde muncul untuk menghapus hampir seluruh unggahan Twitter-nya juga.

Ia hanya menyisakan dua tweet dengan bijaksana.

Sepasang unggahan tersebut adalah dari 12 November 2017, dan tweet itu mengutip penyair Perancis Arthur Rimbaud.

Tentu saja, para penggemar bertanya-tanya apakah aktivitas Lorde baru-baru ini berkaitan dengan persiapan untuk merilis musik barunya?

Atau apakah dia hanya menginginkan sesuatu yang baru setelah Melodrama?

Namun, ternyata, Lorde sendiri telah membebani kegagalan itu, menulis sepasang komentar di posting Instagram penggemar.

"Tidak ada stres, hanya menarik tirai untuk sesaat," dia menjelaskan.

Dia menambahkan di komentar lain pada posting yang sama, "Lebih dari ok! Tidak perlu untuk memulihkan atau menarik kembali dari kalian."

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Bikin Penggemar Geger, Lorde Menghapus Hampir Seluruh Isi Instagram dan Twitter, Ada Apa?