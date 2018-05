Marion Jola Idol Rela Putus Kuliah demi Karir, Enggak Nyesel?

TRIBUN-MEDAN.COM - Saat mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018, Marion Jola (17) rupanya tengah berjuang juga menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Namun sayangnya, wanita yang akrab disapa Lala itu tidak menjadi juara dalam ajang pencarian bakat yang di juri-kan oleh Ari Lasso, Maia Estianti, Judika, Bunga Citra Lestari, dan Arman Maulana.

Usai tersingkir, Lala mengaku fokus menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Hingga pada akhirnya, ia sukses lulus sekolah.

"Iya aku habis ujian kemarin, dan sudah kelulusan juga dan sudah selesai sekolahnya," kata Marion Jola ketika ditemui di Gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Wanita kelahiran 12 Juni 2000 itu mengatakan dirinya belum mau meneruskan pendidikannya ke bangku perkuliahan, dikarenakan ia ingin fokus meniti karir di dunia tarik suara.

"Kuliah sih mau vakum dulu. Karena untuk sekarang, masih karier dulu aku fokusnya. Tahun depan aku pasti kuliah, sudah pasti," ucapnya.

Lala menjelaskan bahwa keputusannya untuk vakum kuliah, sempat dibuat ragu oleh orang tuanya. Dikarenakan, keinginannya untuk vakum dipertanyakan ulang oleh orangtuanya.

"Papa dan mama awalnya kayak yakin mau vakum setahun, enggak nyesel. Terus aku kayak meyakinkan diri kalau ini misalnya kayak keputusan yang berat dan aku sudah pikirkan benar-benar," jelasnya.

Alasan untuk meniti karir menyanyi terlebih dahulu, dikarenakan Lala ingin membiayai kuliahnya dari hasil jerih payahnya bekerja di industri musik Indonesia.

"Aku pengen nabung and then kuliah. Jadi papa mama akhirnya mendukung sih. Untuk jurusan apa nantinya, will see, kita bakal lihat nanti lebih banyak kemana. Karena untuk kuliah itu kan serius. Pastinya aku akan teruskan pendidikan karena bagi aku, pendidikan nomor 1," ujar Marion Jola.