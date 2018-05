Donald Trump Akan Bertemu Kim Jong Un Pada 12 Juni Mendatang di Singapura

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trumpakhirnya mengumumkan momen pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un.

Dari kicauannya di Twitter Kamis (10/5/2018), Trump menyatakan pertemuan tersebut bakal digelar pada 12 Juni mendatang di Singapura.

"Kami berdua bakal mencoba untuk membuat pertemuan ini menjadi momen spesial bagi perdamaian dunia!" kata Trump dalam kicauannya.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

Singapura memang menjadi kandidat terkuat pertemuan kedua pemimpin itu. Sebab, selain netral, jaraknya bisa dijangkau pesawat Kim.

Dengan berjarak 4.947 kilometer dari Pyongyang, Kim bisa hadir di sana dengan menumpang pesawat kenegaraannya, Chammae-1.

Negara berjuluk Lion City itu sudah diputuskan oleh Kim dan Trump berdasarkan penuturan salah seorang sumber di Korea Selatan (Korsel).

Tanggal pertemuan pun sengaja disesuaikan selepas pertemuan negara anggota G7 di Kanada pada 8 sampai 9 Juni mendatang.

Hubungan Kim dan Trump begitu panas sepanjang 2017 lalu, dengan kedua belah pihak saling melontarkan komentar pedas.

Trump misalnya. Dia menyebut Kim sebagai "Si Pria Roket". Ejekan itu dibalas Kim dengan menyatakan Trump sebagai "orang tua berpenyakit mental".

Namun, hubungan mereka berdua mulai mencair di 2018. Terbaru, Kim setuju untuk melepaskan tiga warga negara AS yang ditahan Korut atas tuduhan spionase.

Sebelum akhirnya memutuskan Singapura, rumor berhembus bahwa Trump mempertimbangkan Panmunjom yang merupakan zona demiliterisasi di Korsel.

Dia dikabarkan sangat terpukau dengan pertemuan Kim dan Presiden Korsel Moon Jae In dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antar-Korea 27 April lalu. (*)