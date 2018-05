Aziva Zahrianis Wajib Bawa Bedak di Tas

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Selain lipstik, bedak menjadi salah satu kosmetik wajib perempuan punya dan wajib dibawa dalam tas. Bedak memang bisa membuat tampilan warna kulit jadi lebih cerah dan merata serta teksturnya lebih mulus. Produk tersebut juga sering diandalkan untuk mengontrol produksi minyak sehingga wajah tampak lebih menawan.

Rias wajah adalah hal yang wajib dalam lini pekerjaannya, sebagai penyiar telivisi, Aziva Zahrianis perlu mengunakan make-up setiap kali berhadapan dengan kamera.

"Rutinitas saya sebagai penyiar sekaligus sebagai staf di protokol PEMKO Medan, mau enggak mau saya harus make up. Bedak yang saya gunakan Bedak Mac, karena cocok dengan kulit saya yang sensitif,"ujar Aziva.

Ia mengaku sudah mengunakan make up sekitar tahun 2015 dan jika ditanya benda make up apa yang wajib ada di dalam tasnya, dengan lantang Aziva berkata bedak.

"Saya enggak suka yang mahal yang penting nyaman dipakai. Bedak yang kita pakai tergantung tipe kulit kita, ada bedak yang mahal tapi kalau enggak cocok di muka kita sama saja enggak bisa kita gunakan. Kalau ada produk yang lebih terjangkau, berkualitas dan cocok di wajah kenapa enggak,"tambahnya.

Aziva tidak memiliki budget khusus untuk alat make up miliknya. Ia hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saja.

"Budget khusus enggak ada, saya yang paling hemat karena saya memang buka tipe yang suka make up, tapi tergantung kebutuhan jadi saya biasanya untuk belanja bulanan itu enggak harus habis satu bulan, enggak ada budget khusus ya kapan saya perlu, saya beli,"ujarnya, Sabtu (12/5/2018).

Menurutnya penggunaan make up sebaiknya secukupnya saja, bisa dibilang sebagai pelengkap saja. Ia lebih menyarankan agar setiap orang enggak terlalu sering make up.

"Sebenarnya kalau make up itu sebagai pelengkap, kalau sudah cantik kenapa kita harus make up tebal-tebal. Make up itu kalau ada kebutuhan saja, kalau enggak, enggak usah dipaksakan. Tampil lebih natural juga bisa kelihatan cantik,"ungkap Aziva.