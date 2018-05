Di Tengah Penyelidikan Polisi, Citra Kharisma Unggah Foto-foto Kenangan Orangtua, Bikin Haru!

Kabar duka datang dari artis Citra Kharisma.

Citra kehilangan kedua orangtuanya secara bersamaan, Kamis (11/5/2018).

Kabar duka itu diketahui dari postingan Citra di akun Instagramnya, @citzkharisma.

"Papa mama tersayang (emote) .. selamat jalan untuk selama lamanya .. rasanya spt mimpi papa mama pergi begitu cepat, tp tnyata ini memang terjadi.

Adek sayang bgt sama papa mama .. terima kasih, papa mama sudah menjadi orang tua terbaik dlm hidup adek (emote) .. smoga papa mama bahagia di samping Allah SWT .. tenang di surga terindah Allah SWT.

Adek ikhlas atas kepergian papa mama, ga akan pernah putus doa utk papa mama. Adek akan berusaha mjd anak yg lebih baik lagi utk papa mama .. mhn maaf kl slama papa mama hidup, adek blom bisa sepenuhnya bahagiain papa mama (emote)

papaaa mamaaaaaaa .. i miss you so much ... I love both of you so so so much (emote)

*Allah ga akan kasi cobaan melebihi kekuatan umatnya .. smoga adek bisa menghadapi cobaan ini .. walau berat bgt rasanya kehilangan org tua secara bersaman, mjd yatim piatu dlm 1 hari (emote) .. Ya Allah Ya Robb .. kuatkan hambamu iniiii," tulisnya, Kamis (10/5/2018) malam.

Atas postingan itu, ucapan duka cita dari warganet mengalir di akun Instagram Cita.

Atas kepergian orantua Citra itu, Sarita Abdul Mukti juga menyampaikan duka.