Ingin Jadi Pengusaha Emas Lewat Smartphone? Begini Caranya

TRIBUN-MEDAN.com - Gerakan OK OCE (PGO) bekerja sama dengan Tamasia sebagai sebuah aplikasi layanan beli emas menghadirkan program OK OCE Goldpreneur sebagai salah satu peluang pilihan wirausaha bagi anggota OK OCE yang ingin menjadi pengusaha emas di tingkatan awal.

Melalui program ini, peserta OK OCE Goldpreneur selain dapat berjualan emas, juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan bisnis dari para pakar.

“OK OCE Goldpreneur sangat cocok bagi anggota OK OCE, terlebih ibu-ibu yang ingin segera langsung action untuk berwirausaha cukup bermodalkan smartphone dan internet,” kata Coach Faransyah Jaya selaku ketua PGO kepada Warta Kota, Sabtu (12/5)

Coach Faran juga menjelaskan bahwa program ini juga cocok untuk generasi zaman now agar gadget yang mereka miliki menjadi lebih produktif.

Coach Faran mengajak para generasi muda untuk mengikuti program ini sebagai bagian dari pembelajaran kewirausahaan langsung di lapangan.

Muhammad Assad selaku CEO Tamasia mengatakan, ”Program OK OCE Goldpreneur sejalan dengan visi Tamasia untuk memakmurkan umat dengan memasyarakatkan emas. Kita 100 persen yakin bahwa program ini bisa memberikan manfaat yang sangat luas karena menyentuh langsung ekonomi rakyat.”

Sebagai informasi, Tamasia sebagai platform aplikasi syariah berbasis Android dan iOS yang menyediakan jasa transaksi jual-beli emas logam mulia PT Antam Tbk akan menyediakan akses bagi mereka yang ingin menjadi pengusaha emas dengan cara mudah, murah dan mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah.

Bagi yang ingin bergabung menjadi OK OCE Goldpreneur cukup melalui 3 langkah mudah:

1. Download aplikasi Tamasia

2. Registrasi dan transfer biaya pendaftaran Rp 150.000 (sudah termasuk deposit di aplikasi senilai Rp 50.000)

3. Ikuti pelatihan dan pendampingan menjadi OK OCE Goldpreneur bersama Tamasia