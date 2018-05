Orangtua Tewas Diduga Dibunuh, Artis Citra Kharisma: Ya Allah Ya Robb Kuatkan Hambamu Ini

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - "Walau berat banget rasanya kehilangan orang tua secara bersamaan, menjadi yatim piatu dalam satu hari. Ya Allah Ya Robb kuatkan hambamu ini," tulis artis cantik Citra Kharisma dalam akun Instagramnya yang diunggah pada Kamis (10/5/2018).

Keterangan foto itu diunggah berbarengan dengan foto ayah dan ibunya.



Sang ayah tengah memakai baju berkerah bermotif kotak- kotak warna biru, sedangkan ibunda memakai baju warna merah muda.

Dalam akun media sosialnya Citra menuliskan kalimat yang cukup mengharukan. Dia mengucapkan selamat jalan untuk orang tuanya yang tersayang.

Dia menyebut peristiwa kehilangan kedua orangtuanya dalam satu hari seperti mimpi. Begini postingannya:

Papa mama tersayang, selamat jalan untuk selama lamanya .. rasanya spt mimpi papa mama pergi begitu cepat, tp tnyata ini memang terjadi. Adek sayang bgt sama papa mama .. terima kasih, papa mama sudah menjadi orang tua terbaik dlm hidup adek.. smoga papa mama bahagia di samping Allah SWT .. tenang di surga terindah Allah SWT.



Adek ikhlas atas kepergian papa mama, ga akan pernah putus doa utk papa mama. Adek akan berusaha mjd anak yg lebih baik lagi utk papa mama.



mhn maaf kl slama papa mama hidup, adek blom bisa sepenuhnya bahagiain papa mama. papaaa mamaaaaaaa. i miss you so much. I love both of you so so so much*Allah ga akan kasi cobaan melebihi kekuatan umatnya. smoga adek bisa menghadapi cobaan ini.



Walau berat banget rasanya kehilangan orang tua secara bersamaan, menjadi yatim piatu dalam satu hari. Ya Allah Ya Robb kuatkan hambamu ini



Belakangan ini, diketahui kedua orang tua Citra Kharisma meninggal dan kedua jasadnya ditemukan di Pantai Laguna Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kebumen, Rabu (9/5/2018).

Jasad mereka yang mengambang di perairan pantai itu ditemukan nelayan.

Polisi mengidentifikasi bahwa kedua tubuh tak bernyawa itu bernama Bambang Soekijanto (67) dan Sri Artianti (61).

Pejabat Polres Kebumen membenarkan bahwa kedua jasad itu merupakan kedua orangtua dari artis cantik Citra Kharisma.