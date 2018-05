Peduli Pendidikan, PDIP Medan Gelar Tryout Hasilnya 8 Pelajar Lolos SBMPTN

Delapan pelajar menerima hadiah dan penghargaan setelah dinyatakan lolos memenangkan Try Out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak delapan pelajar menerima hadiah dan penghargaan setelah dinyatakan lolos memenangkan Try Out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Medan,

“Penyerahan hadiah ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap siswa yang berprestasi atas perjuangan mereka dalam SBMPTN pada akhir April lalu,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Daniel Pinem dan Ketua Panitia Try Out Saul Tarigan dan Koordinator July Utari saat menyerahkan hadiah dan sertifikat kepada para pemenang, kemarin.

Mereka yang memenangkan try out kategori Sosial dan Humaniora antara lain Ahmad Arif Harahap (Juara I), Frans Joshua (Juara II) dan Ginora Ris (Juara III). Sementara kategori Sains dan Teknologi, masing-masing pemenang adalah Nico Tri Aganta (Juara I), Vincent (Juara II), Jeslyn Komala (Juara III), Tiffani Loren (Juara III) dan Angela Branlie (Juara III).

“Juara tiga untuk kategori Sains dan Teknologi memang ada tiga orang, karena ketiganya memperoleh nilai yang sama. Kami sekali lagi memberikan apresiasi terhadap kemenangan mereka ini,” ucap Hasyim.

Ia menambahkan, apresiasi tidak hanya ditujukan kepada pemenang, tetapi juga kepada seluruh peserta try out. Sebab mereka dinilai memiliki semangat yang kuat untuk menjadi yang terbaik.

“Menang atau kalah itu kan nomor dua. Yang terpenting mereka memiliki semangat 'banteng', yakni berjuang keras tanpa kenal lelah,” ucapnya.

Menurut Hasyim, pelajar yang berkemauan dan memiliki semangat keras itulah nantinya yang akan memimpin negeri ini pada masa mendatang. Bung Karno (Presiden Soekarno), kata Hasyim pernah berpesan, “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”

“Pesan ini mengandung makna bahwa perubahan besar akan ada di tangan pemuda. Dan bagaimana nasib bangsa ini ke depan, di tangan pemudalah jawabannya,” ucap Hasyim.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Daniel Pinem menjelaskan, kegiatan try out adalah program rutin DPP PDI Perjuangan dan digelar serentak di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Di Sumut, program ini juga sejalan dengan program pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus (DJOSS),” kata dia.

Di tempat yang sama, Kepala Cabang Ganesha Operation (GO), Ir Jamso Haryono mengucapkan terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan atas pelaksanaan try out tersebut. Karena itu, pihaknya (GO) ikut mendukung kegiatan yang diikuti 3000 siswa dari berbagai sekolah itu.

"Kami kira ini menjadi bukti bahwa masih ada partai yang memiliki kepedulian dengan pendidikan. Kami bangga karena setidaknya 3000 siswa bisa menajamkan ingatannya dalam try out ini," ucapnya.

