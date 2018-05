Peringati Isra’ Mi’raj 1439H, PTPN IV Santuni Anak Yatim

TRIBUN-MEDAN.COM- PTPN IV menyantuni anak yatim pada peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammmad SAW yang dirangkai dengan menyambut bulan Ramadhan 1439H.

Seratus anak yatim berasal dari sekitar Kantor Direksi (Kandir) PTPN IV yaitu dari Kelurahan (Hamdan, Aur, Patumbak, Deli Tua, Polonia dan Sunggal) di halaman Kandir PTPN IV Jl. Letjend Suprapto No. 2 Medan, Jum’at (11/5/2018) pagi.



Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H. Damanik mengatakan Isra’ Mi’raj merupakan peristiwa luar biasa, fenomenal, fantastik yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapat perintah wajib untuk melaksankan sholat lima waktu.



Rizal H. Damanik menyebutkan bahwa tahun ini panitia menyongsong tema *”Sholat Membentuk Insan PTPN IV yang Berperilaku Jujur Tulus Ikhlas PRIMA”*. Lebih jauh Rizal H. Damanik mengajak diri pribadi dan keluarga besar PTPN IV untuk tetap melaksanakan sholat, sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan memotivasi diri berperilaku ke arah yang lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam bekerja di perusahaan yang sama-sama kita cintai ini.



Melalui peringatan ini berkaitan erat dengan harapan terhadap kinerja perusahaan, karena masing-masing pribadi yang dibentuk dengan mendirikan sholat yang baik, maka akan menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, tidak pernah berputus asa dan memiliki pribadi yang jujur, tulus, ikhlas dalam bekerja dan berusaha di PTPN IV, sebut Rizal H. Damanik.



Acara dihadiri Direktur Utama PTPN IV Siwi Peni beserta suami, Direktur Operasional Rediman Silalahi, Kepala Bagian, Project Manajer, General Manajer Distrik, Manajer Kebun/ Unit, Direktur PT Prima Medica Nusantara, Pengurus Pusat Majelis Taklim dan Syiar Islam (MTSI) PTPN IV, Badan Kenajiran Masjid (BKM) Al Muhajirin Kandir PTPN IV, Ketua SP-Bun PTPN IV, Pengurus P3RI Cabang PTPN IV, Karyawan Pimpinan/ Pelaksana serta anak yatim di lingkungan Kandir PTPN IV.



Di bagian lain Rizal H. Damanik mengatakan secara keseluruhan sampai dengan bulan April 2018 kinerja perusahaan sudah menunjukkan pada peningkatan dan berharap dengan waktu delapan bulan kedepan yang didasari dengan melaksanakan sholat yang baik, berkeyakinan dan percaya dengan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan dan mengevaluasi program-program kerja di masing-masing sektor, Insya Allah PTPN IV akan mampu meraih bahkan melampaui target yang telah diamanahkan.



Dalam menyongsong bulan Ramadhan 1439H, Rizal H. Damanik menyatakan sudah menjadi tekad dan niat semua individu muslim harus lebih berarti karena selama sebulan penuh berpuasa. Mudah-mudahan kita mampu mewujudkan kepribadian yang jujur, sabar, tawakal dan senantiasa peduli terhadap lingkungan.



Kemudian Rizal H. Damanik atas nama _board of director_ (BOD) dan keluarga besar PTPN IV untuk saling maaf memaafkan atas kesalahan yang ada selama ini dan kepada Allah SWT memohon ampun.



Sebelumnya Ketua Panitia Dasam Marwan Saragih (Kabag Logistik) mengatakan acara ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam beragama yang dilaksanakan di lingkungan Kandir. Panitia mengucapkan terimakasih kepada manajemen yang telah mendukung baik dari segi moril maupun materil dan kepada seluruh panitia juga diucapkan terimakasih atas kerjasamanya.



Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Sari Magfiroh (Juara III MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Sidikalang-Kabupaten Dairi/ anak dari Kepala Sekolah Yapendik Kebun Pasir Mandoge) dan saritilawah Ayudina Handayani.



Ustadz Dr. H. Sugeng Wanto, MA dalam garis besar tausiyah mengajak keluarga besar PTPN IV untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kesabaran, ketagwaan dan akhlak yang baik, serta mari saling menghargai, membesarkan, membantu, mendo’akan umat Nabi Muhammad SAW.

