67 Mahasiswa Unika Dilatih Hasilkan Jurnal Internasional Terindeks Scopus

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Sebanyak 67 peserta ikut ambil bagian dalam Workshop “Writing International Paper For Undergraduate Student With Scopus Indexing” yang diadakan Unika Santo Thomas Medan bekerjasama dengan IEEE CSS RAS Joint Chapter Indonesia dan Ikatan Alumni Unika Santo Thomas di Gedung Rektorat Unika Santo Thomas Medan, Rabu (9/5/2018).

Ketua Panitia Workshop, Surya Abadi Sembiring mengatakan, kegiatan seperti ini sudah pernah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), namun ditujukan untuk para dosen. Selain dosen, LPPM berprinsip bahwa mahasiswa juga harus diasah kemampuan dan keterampilannya dalam membuat jurnal internasional.

Dikatakan Surya, jurnal atau artikel ilmiah merupakan output dari sebuah penelitian atau kegiatan akademik lainnya. Jurnal internasional yang terindeks merupakan suatu pencapaian yang sangat baik bagi seorang mahasiswa. Akan tetapi untuk dapat menghasilkan sebuah artikel yang diterima di jurnal internasional yang terindeks merupakan suatu pekerjaan yang cukup sulit dan membutuhkan kerja keras.

“Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi perlu diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang bagaimana menulis paper berstandard internasional yang terindeks scopus. Tuntutan ini akan menyebabkan mahasiswa dalam melakukan penelitian tugas akhirnya menjadi lebih berkualitas dalam pemilihan judul, pemilihan metode penelitian, pengumpulan data penelitian dan pengumpulan bahan referensinya,” katanya.

Surya menambahkan, target dari kegiatan ini adalah kemampuan mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir dalam menghasilkan jurnal ataupun artikel semakin baik dan mampu mampu menghasilkan jurnal yang mampu menembus jurnal internasional terindeks scopus.

Panitia Workshop, Rosa Tampubolon mengatakan, ke 67 mahasiswa yang menjadi peserta berasal dari Fakultas Pertanian 37 orang, Fakultas Ekonomi 8 orang, Fakultas Teknik 5 orang, Fakultas Hukum 5 orang, Fakultas Sastra 2 orang, FKIP 5 orang dan Fakultas Ilmu Komputer 5 orang.

Narasumber yang hadir dalam workshop ini adalah Arjon Turnip yang merupakan General Secretary of IEEE Indonesia CSS RAS. Dalam workshop ini, Arjon memberikan beberapa materi terkait pembuatan jurnal internasional yakni: cara mengutip (citation index), cara melihat seminar dan jurnal yang layak (conferences and journals), cara review pada umumnya (reviews process), cara mencari penerbit (looking for appropriate publication), tata bahasa Inggris (english in paper), cara menulis jurnal (writing paper), cara mengirim dan cara memperbaiki jurnal (paper submission and revising paper) dan diskusi draft jurnal (paper coaching).(*)