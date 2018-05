Makin Sering Dapat Undangan Pernikahan, Lihat Gaya Keren Prilly Latuconsina saat Hadiri Kondangan

TRIBUN-MEDAN.com - Terkenal tak membuat Prilly lupa dan sombong pada teman-temannya dahulu.

Prilly tetaplah remaja beranjak dewasa biasa yang tetap menjalin hubungan baik dengan teman sekolahnya dulu.

Terbukti, gadis 21 tahun itu tetap mau menghadiri undangan pernikahan temannya kala duduk di bangkus sekolah dasar (SD).

Prilly yang kini sudah menjadi artis dengan bayaran tinggi dengan santai menikmati masa mudanya yang pelan-pelan mulai sering dapat undangan pernikahan.

Hal itu disadari oleh Prilly melalui caption Instagramnya ini.

Sembari mengunggah dua busana yang Ia kenakan saat menghadiri pernikahan temannya.

"Can’t believe to be in this zone already where I get certain wedding invitations from my friends every weekend. So this is my very simple style for the wedding. Maybe it can give you all an inspiration.

#Alvastyle"

'Tidak percaya berada di zona ini, di mana aku mendapatkan undangan pernikahan tertentu dari teman-teman saya setiap akhir pekan.

Jadi ini gaya saya yang sangat sederhana untuk ke pesta pernikahan.

Mungkin itu bisa memberi kalian semua inspirasi. #Alvastyle"

Prilly terlihat mengenakan dress longgar dengan beberapa tambahan payet berdiri disamping sang mempelai wanita teman SD nya dulu.

"Gak pernah ketemu sekalinya ketemu di nikahan! Selamatt yaaaa Aldo dan Eni! Masih gak nyangka sih ini gue di undang ke nikahan temen SD. Waktu cepet banget yaaa haha! Perasaan baru kemaren main galasin sama benteng di lapangan. Wkkw! Pokoknya bahagia terus yaaa!!! " ujar Prilly pada caption.