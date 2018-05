Berikan Dukungan, Kekasih Randi Bachtiar Rela Terbang ke Amerika untuk Hadiri Kelulusan Tasya Kamila

TRIBUN-MEDAN.com - Tasya Kamila baru saja mengikuti prosesi wisuda di kampus bergengsi Colombia University.

Tasya telah menyelesaikan pendidikan S2nya dan menyabet gelar Master of Public Administration atau MPA.

Tentunya hal tersebut merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Tasya dan orang tuanya.

Namun tak hanya orang tuanya yang bangga, kekasih Tasya, Randi Bachtiar juga bangga akan prestasinya.

Hal tersebut diungkapkan Randi lewat unggahan Instagramnya, Senin (14/5/2018).

Ia mengunggah foto-fotonya ketika menghadiri momen berharga kelulusan kekasihnya tersebut.

Randi pun bangga akan Tasya yang telah berjuang menyelesaikan pendidikannya.

"Alhamdulillah. After those sleepless nights and stacks of assingments, you finally made it!

We are so proud and inspired of you.

Semoga Allah melancarkan segala niat muliamu kedepan," tulis Randi Bactiar dalam keterangan unggahannya tersebut.

Sementara itu Tasya juga mengucap syukur atas kelulusannya tersebut.

Apalagi beasiswa yang diperolehnya merupakan beasiswa dari pemerintah yakni LPDP.

"Segala puji setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Semoga ilmu yg ku dapat ini tidak hanya bermanfaat bagi diriku sendiri, tapi juga untuk nusa, bangsa, negara, dan agama," tulis Tasya.

Lewat postingan Instagramnya pada Hari Minggu (13/5/2018) kemarin, Tasya mengunggah beberapa momen saat mengenakan toga dan berfoto di depan almamater.

Dalam unggahan lainnya, mantan penyanyi cilik ini juga mengucapkan terima kasih pada kekasihnya.

Pasalnya, Randi rela menempuh perjalanan jauh demi menghadiri wisudanya.

"Thanks for flying out here and witness that I'm now ahead of you in education," tulis Tasya dalam keterangan unggahannya, Senin (14/5/2018).

(TribunWow.com/Ekarista R.P)

