Informa Hadirkan Empat Tren Hunian 2018

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Sebagai pusat furniture dan aksesoris terlengkap untuk hunian dan bisnis, Informa menghadirkan program Fresh Look dengan menawarkan tren interior bernuansa tematik yang bisa menjadi inspirasi bagi para pelanggan untuk menata ruangan.

“Saat ini Informa merupakan satu-satunya ritel furnishings yang mengangkat tren interior dalam hunian. Sebagai komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan gaya hidup terkini, setiap tahunnya Informa menghadirkan berbagai koleksi furnitur dan aksesoris rumah bernuansa tematik sebagai inspirasi untuk menciptakan nuansa baru pada hunian yang merepresentasikan pribadi pemiliknya,"ujar Deputy Store Manager, Rosidin, Selasa (15/5/2018)

Ia mengatakan tahun ini program Fresh Look Informa menghadirkan empat tren interior. Pertama adalah Tropical Glam yang menawarkan nuansa tropis dengan elemen bertema alam mulai dari hewan seperti flamingo yang saat ini banyak digemari, bentuk daun tropis berukuran besar seperti philodendron, palem dan daun pisang, hingga buah-buahan yang menambah kesegaran tampilan ruangan. Tren ini banyak menggunakan furnitur bergaya modern, dengan penambahan aksen berwarna emas agar terlihat lebih elegan.

Tren kedua adalah Neutral Blush, hadir dalam nuansa pastel yang menenangkan untuk berbagai ruang hunian. Tren ini menggunakan warna gradasi merah muda yang saat ini sedang populer, dipadukan dengan warna netral seperti abu-abu, krem, putih dan coklat dan aksen warna emas atau rose gold untuk menambah kesan mewah. Furnitur yang dipilih menggunakan gaya modern, klasik, modern klasik, dan Scandinavia.

"Bohemian Rhapsody merupakan tren ketiga yang bisa menjadi pilihan bagi pelanggan yang berani dan tidak ragu untuk bereksperimen. Tren ini menggunakan warna-warna cerah dan berani, berpadu dengan unsur motif bergaya gipsy yang merupakan penerapan budaya Eropa dan Asia Timur, serta Amerika Selatan yang cocok digunakan untuk furnitur bergaya modern, klasik, modern klasik, dan scandinavia,"ucapnya.

Rosidin juga menjelaskan untuk tren keempat yang dihadirkan adalah Black and White Chemistry yang menjadi pilihan klasik dan tak lekang oleh waktu dengan kombinasi tampilan tegas dan bersih. Tren ini memadukan antara furnitur dan aksesoris bermotif atau bertekstur hitam putih, dengan sentuhan aksen warna alami seperti kayu, kulit dan emas untuk suasana yang lebih hidup.

"Dalam memeriahkan program Fresh Look, Informa menghadirkan penawaran menarik yang berlangsung hingga 20 Mei 2018 yaitu dengan beli dua lebih hemat untuk produk pilihan. Khusus bagi member, hadiah langsung bisa didapatkan dengan melakukan transaksi dengan nominal tertentu, serta belanja hemat menggunakan poin hingga 100 persen dari total belanja menggunakan program pay all with point,"jelasnya

Rosidin mengatakan untuk kemudahan bertransaksi, Informa menyediakan fasilitas cicilan nol persen hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit bank partner atau tanpa kartu kredit melalui lembaga pembiayaan terpercaya yang bekerjasama dengan Informa.

"Sementara untuk pembelanjaan produk Informa secara online, pelanggan dapat mengunjungi www.ruparupa.com sebagai authorized online retailer Kawan Lama Retail. Untuk lebih jelasnya promo yang kami tawarkan, silahkan kunjungi Informa Furnishing S. Parman di Jalan S Parman No 270 Medan yang dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 pagi hingga ke pukul 22.00 Wib,"ujarnya.

