KPU Langkat Resmi Sertakan Paslon Bupati Nomor Urut 3

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, LANGKAT - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telahe menggelar rapat pleno terbuka, pengumuman, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Hal ini digelar pasca putusan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Selasa (15/5/2018)

Rapat pleno KPU Kabupaten Langkat berlangsung di Aula Pegnasos Stabat Kabupaten Langkat. Turut Ketua KPU Kabupaten Langkat Agus Arifin, Komisioner KPU Kabupaten Langkat T. M Benyamin,

Komisioner KPU Kabupaten Langkat Adlina Sarah Komisioner KPU Kabupaten Langkat Muhammad Khair, Sekretaris KPU Kab. Langkat Zainul Arifin, Dandim 0203/Langkat diwakili Pasi Ter Kapten Inf Bustami, Kapolres Langkat diwakili Kabag Ops Kompol Arifin Marpaung, Ketua Panwaslu Sdr. Aidil Fitri, Kakan Kesbangpolinmas Kabupaten Langkat Drs. Wahyudi Hasibuan, Staf MUI Langkat, Staf Panwaslu Langkat Agusma Hidayat dan 4 orang lainnya, Paslon Sulistianto dan Hariansyah, Para perwakilan partai di Langkat.

Ketua KPU Kabupaten Langkat Agus Arifinen mengatakan hal ini merupakan hal yang bersejarah Kabupaten Langkat, karena harus melaksanakan putusan MA RI. Sehingga Paslon yang ada sebelumya 2 paslon menjadi 3 Paslon.

Adapun Paslon yang saat ditetapkan sebagai kondidat perseorangan (Sulistianto-Heriansyah) pada sidang Faktual KPU dikalahkan dan maju ke sidang Penyelesaian Sengkata Musyawarah dengan Panwaslu Kabupaten Langkat Paslon ini ditolak atas semua tuntutan. Da seterus maju ke PTUN dengan hasil menang.

"Sehingga maju tingkat Kasasi dan atas putusan MA Paslon Sulistianto dimenangkan dan sampai rapat ini digelar untuk menetapkan Paslon sebagai Paslon dengan No Urut 3 Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018," kata Agus Arifin

Selanjutnya, pembacaan naskah putusan KPU Langkat No. 106/PL.03.3-KPT/1205/KPU-AB/V/2018 dan penetapan Paslon Sulistianto dan Hariansyah sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Lalu penyerahan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat atas nama Sulistianto, dan Hariansyah.

Selanjutnya lenandatanganan lampiran Berita Acara penetapan urut resmi Paslon dan penyerahan keputusan KPU Kab. Langkat No.106/PL.03.3-KPT/1205/KPU-AB/AV/2018 tentang perubahan atas KPU Kabupaten Langkat No. 29/PL.03.3-kpt/1205/KPU-KAab/II/2018 tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Langkat sebagai peserta pemiliha tahun 2018 dan keputusan KPU Kab. Langkat No. 107/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tentang penetapan no urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Drs. Sulistianto, M, Si dan Hariansyah, S.Ag tahun 2018.

Sulistianto mengatakan, intinya bahwa dimohon hak-hak atas Paslon No Urut 3 harus segera dipenuhi, berupa pemasangan APK atau baliho yang saat ini sudah beredar di lapangan segera memasukkan. Katanya, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Langkat.

"Kami memohon doa restu kepada semua pihak maju untuk Langkat adil dan sejahtera sebagai Kabupaten yang religi dan bernuansa agamais," ujarnya.

Lanjut, Ketua KPU Langkat Sdr. Agus Arifin mengatakan bahwa KPU menjalankan putusan MA RI untuk menetapkan Paslon dan saat ini sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan rapat pleno terbuka penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Pasca Putusan MA RI selesai dengan tertib dan aman jelang petang.

(Dyk/tribun-medan.com)