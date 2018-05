Bukan Dita, Sosok Ini Membongkar Blak-blakan Dalang di Balik Pengeboman Dahsyat 3 Gereja

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang jurnalis koresponden media asing ABC Australia, David Lipson, menuliskan cuitan tentang dalang pengeboman di Surabaya.

Rabu (16/5/2018), David menuliskan sejumlah cuitan tentang kelanjutan kasus yang telah menewaskan sejumlah orang ini.

Pertama, terkait keterangan yang diberikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian,

yang akan mengajak personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk

bergabung memburu teroris.

"Indonesia's Police Chief Tito has confirmed an anti-terrorist detachment of Kopassus

(military's special forces unit) has joined the hunt for associates of

the Surabaya bombings. Many Indonesians will be uneasy about Kopassus knocking on doors again".

Kedua, terkait dalang pengeboman yang disebutkan secara gamblang inisialnya oleh David.

David menuliskan Dita Oeprianto (sebelumnya ditulis Dita Supriyanto, red) bukan dalang pengeboman.