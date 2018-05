Gara-gara UFO, Pria Asal Surabaya Jalani Misi Rahasia NASA Ikuti Pelatihan Hidup di Mars

TRIBUN-MEDAN.com - Unidentified flying object ( UFO) diyakini banyak orang adalah pesawat terbang berkecepatan super tinggi yang dipakai alien atau makhluk asing.

Di bumi penampakan UFO pun berkali-kali tertangkap kamera dan diberitakan media.

Terbaru pada Jumat(9/3/2018), To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA) merilis rekaman video pertemuan para pilot pesawat tempur F/A-18 Hornet dengan UFO di pesisir timur Amerika Serikat (AS) yang terjadi pada 2015.

Kementerian Pertahanan Amerika atau Pentagon juga tak tinggal diam dengan kemunculan benda asing tersebut.

Seperti dilansir The Guardian, Minggu (17/12/2017), mereka mengaku pernah melakukan misi rahasia selama lima tahun untuk mencari UFO.

Sayang misi itu ditutup tanpa hasil pada 2012 akibat penghematan anggaran.

Di kalangan rakyat biasa, penampakan UFO juga tak hanya menjadi obrolan belaka.

Mereka malah tertarik untuk menggali informasi tentang benda asing tersebut, seperti yang dilakukan Venzha Christ.

Pria asal Surabaya ini sengaja berkemah di Area 51, Nevada AS agar dapat melihat UFO dengan mata kepalanya sendiri.

Daerah ini merupakan tempat terlarang di Nevada karena menjadi lokasi proyek militer rahasia Amerika.