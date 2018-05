KPUD  Sosialisasi di Segala Lini Berharap Warga Dairi Beramai-ramai ke TPS

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dairi 2018 kurang dari dua bulan lagi. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dairi menargetkan jumlah pemilih pada Pilkada tersebut sebesar 78 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan beberapa waktu lalu.

DPT Kabupaten Dairi diketahui untuk Pilkada 2018 ditetapkan sebesar 174.907 orang.

Komisioner KPUD Dairi Divisi Partisipasi Masyarakat, Jenny Ester Pandiangan menjelaskan telah melakukan berbagai metode sosialiasi agar masyarakat Kabupaten Dairi menggunakan hak suaranya pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Ada dua metode sosialisasi yang kita terapkan ke masyarakat yaitu tatap muka langsung dan metode sosialisasi media," jelas Jenny ketika diwawancarai di Sekretariat KPUD Dairi, Jalan Palapa No 5, Kecamatan Sidikalang, Kamis (17/5/2018).

Untuk metode tatap muka, KPUD Dairi dan jajarannya telah melakukan sosialisasi kesejumlah tempat keramaian, seperti Goes to Onan (Pasar), Goes to Campus/School.

"Nanti akan ada juga sosialisasi per segmen masyarakat. Pertama segmen perempuan dan disabilitas, kedua segmen keluarga. Nanti kita akan ajak mereka datang ke TPS pada 27 Juni 2018 untuk mencoblos," ungkapnya.

Sedangkan metode lainnya yaitu melakukan sosialisasi Pilkada Dairi 2018 melalui siaran radio, melalui media cetak maupun media lainnya.

"Kita kampanye juga di radio, pasang standing banner di tempat keramaian seperti di rumah sakit, puskesmas, bank-bank hingga kantor pemerintahan hingga tingkat camat. Nanti juga kita akan sosialisasi di Bilboard dan sebarkan stiker ke masyarakat tentang ajakan untuk menggunakan hak suara di Pilkada Dairi 2018," sebutnya.

Ia optimis sejumlah metode sosialisasi yang telah mereka lakukan, membuat masyarakat yang peduli dengan Kabupaten Dairi akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) melakukan pencoblosan suara dengan sadar tanpa paksaan.

"Kami pikir metode yang kami terapkan ke masyarakat untuk datang mencoblos ke TPS sudah efektif. Di sisa waktu yang ada akan kami maksimalkan sosialisasi ini. Dan optimis masyarakat yang datang menggunakan hak suara bisa lebih dari 78 persen," pungkasnya.

(cr8/tribun-medan.com)