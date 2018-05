PIALA DUNIA 2018: Brasil vs Swiss 18 Juni, Berikut Jadwal Lengkap Grup E

TRIBUN-MEDAN.COM - Brasil beraksi di Piala Dunia 2018 sebagai wakil terkuat dari zona Amerika Selatan.

Dengan perkasa, Brasil menjadi pemuncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Amerika Selatan.

Selecao bahkan unggul 10 poin dari pesaing terdekatnya, Uruguay.

Kekuatan utama Brasil tentu saja lini serang.

Dalam daftar tujuh besar top scorer Kualifikasi Piala Dunia 2018Zona Amerika Selatan, Brasil menempatkan tiga nama, yakni Gabriel Jesus (7 gol), Paulinho (6), dan Neymar (6).

Sejak dilatih Adenor Leonardo Bacchi atau yang akrab disapa Tite pada 16 Juni 2016, Brasil menjelma menjadi tim yang superior.

Dari 19 pertandingan, Tite membawa anak-anak asuhnya meraih 15 kemenangan dan sekadar takluk satu kali.

Dalam periode tersebut, Brasil juga sanggup menyarangkan 42 gol dan cuma kebobolan lima kali.

Swiss, Kosta Rika, dan Serbia yang akan menghadapi Brasil pada Grup E Piala Dunia 2018 tentu bukan tandingan sepadan.

Pertanyaannya, sampai sejauh mana Brasil akan melenggang di Rusia?



Berikut ini jadwal lengkap Brasil pada Grup E Piala Dunia 2018:

Brasil vs Swiss (18 Juni, Rostov-on-Don) - 01.00 WIB

Brasil vs Kosta Rika (22 Juni, St. Petersburg) - 19.00 WIB

Serbia vs Brasil (28 Juni, Moskwa Spartak) - 01.00 WIB