Piala Dunia 2018: Timnas Inggris Bertemu Belgia, Berikut Jadwal Laga Grup G

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah tampil buruk pada Piala Dunia 2014 di Brasil, tim nasional Inggris bakal kembali mencoba peruntungannya di edisi 2018 di Rusia setelah lolos secara meyakinkan pada fase kualifikasi.

Timnas Inggris lolos setelah memuncaki klasemen Grup F pada fase kualifikasi dengan status tak terkalahkan.

Inggris hanya sempat ditahan imbang dua kali saat bertandang ke markas Slovenia dan Skotlandia.

Tak mengherankan, hal ini mampu dilakukan Inggris dengan bermodalkan para pemain terbaik yang berkompetisi di liga lokal mereka.

Di Piala Dunia 2018, Inggris tergabung di Grup G bersama Belgia, Panama, dan Tunisia.

Jika melihat kualitas tim yang dimiliki, di atas kertas lawan yang setara dengan Inggris adalah Belgia.

Berdasarkan jadwal bertanding yang telah dirilis, Inggris baru akan berjumpa dengan Belgia pada laga terakhir di Stadion Kaliningrad, Kamis (28/6/2018) atau Jumat dini hari WIB.

Dengan kata lain, Inggris memiliki kesempatan untuk beradaptasi, pemanasan, dan mempersiapkan diri pada dua laga pertama di Grup G menghadapi Tunisia dan Panama sebelum berjumpa Belgia.

Jika kedua laga pertama mampu dilalui Inggris dengan baik, hal tersebut bisa menjadi modal untuk menantang Belgia yang diperkuat para bintang Liga Inggris semacam Eden Hazard dan Kevin De Bruyne.

Bergabungnya Inggris di Grup G ini membuka peluang mereka untuk memiliki prastasi yang lebih baik ketimbang pada Piala Dunia 2014.

Pada saat itu, Inggris finis di posisi terakhir Grup D karena tidak mampu bersaing dengan Kosta Rika, Uruguay, dan Italia.

Jadwal Lengkap Inggris di Grup G:

Tunisia vs Inggris (19 Juni, Volgograd) pukul 01.00 WIB

Inggris vs Panama (24 Juni, Nizhny Novgorod) pukul 19.00 WIB

Inggris vs Belgia (28 Juni, Kaliningrad), pukul 01.00 WIB