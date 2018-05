PIALA DUNIA 2018: Jadwal Lengkap Grup E dan Peluang Timnas Brasil ke Babak 16 Besar

TRIBUN-MEDAN.COM - Brasil selaku raja Piala Dunia dengan lima gelar berpeluang melaju mulus ke babak 16 besar. Hal ini tak lepas dari lawan-lawan yang akan dihadapi Neymar cs di Grup E.

Jika melihat peringkat negara-negara Grup E berdasarkan rilis yang dikeluarkan FIFA pada 12 April 2018, Brasil merupakan tim terbaik kedua di dunia.

Brasil cuma berada di bawah pemenang Piala Dunia 2014, Jerman.

Sementara itu, Swiss (6), Kosta Rika (25), dan Serbia (35) yang berada satu grup dengan Brasil pada Piala Dunia 2018 mempunyai peringkat yang lebih rendah.

Artinya, musuh terberat Brasil cuma satu, yakni Swiss.

Swiss melaju ke Rusia lewat babak play-off.

Baca: HASIL FINAL LIGA EUROPA: Atletico Madrid Juara, Antoine Griezmann Cetak Sejarah

Setelah kalah bersaing dengan Portugal dan "sekadar" menjadi runner-up Grup B pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa, Swiss mesti menghadapi Irlandia Utara.

Swiss berhasil menyingkirkan Irlandia Utara pada babak play-off dengan agregat 1-0.

Berbeda dengan Swiss, Brasil tak menemui hadangan berarti pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Amerika Selatan.

Brasil menjadi pemuncak klasemen dengan 41 poin dan cuma mencicipi satu kekalahan dari 18 pertandingan.

Bahkan, Selecao mengukuhkan diri sebagai tim dengan lini serang (41 gol) dan lini belakang (kebobolan 11) terbaik dari penghuni CONMEBOL.

Catatan tersebut membuat Brasil dijagokan melangkah ke fase 16 besar dengan lancar.

Baca: Atletico Madrid Juara Usai Kalahkan Marseille 3-0, Inilah 5 Rekor yang Tercipta

Baca: MEMALUKAN! Bupati dan Istri Diduga Terima Suap, Usai Jadi Tersangka KPK Tahan Pejabat Ini

Berikut ini jadwal lengkap Grup E Piala Dunia 2018:

Brasil vs Swiss (18 Juni, Rostov-on-Don) - 01.00 WIB

Kosta Rika vs Serbia (17 Juni, Samara) - 19.00 WIB

Brasil vs Kosta Rika (22 Juni, St. Petersburg) - 19.00 WIB

Serbia vs Swiss (23 Juni, Kaliningrad) - 01.00 WIB

Serbia vs Brasil (28 Juni, Moskwa Spartak) - 01.00 WIB

Swiss vs Kosta Rika (28 Juni, Nizhni Novgorod) - 01.00 WIB