Ahli Prasejarah Gunakan Pekerja Seni Paleoartis, Hidupkan Kembali Makhluk Paleolitikum

TRIBUN-MEDAN.com - Dunia sains tidak hanya untuk para peneliti. Ada juga profesi yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, seperti pekerjaan Gabriel Ugueto yakni paleoartis.

Meski tidak sepopuler profesi lainnya, paleoartis punya peran yang penting. Berkat tangan merekalah, kita bisa meyaksikan seperti apa rupa dinosaurus serta makhluk yang hidup pada jaman Paleolitikum seakurat mungkin.

Ya, paleoartis memang memiliki keahlian membuat replika mahluk yang hidup pada masa itu.

Berhubung ilustrasi yang dibuat adalah makhluk hidup yang sudah punah ribuan tahun, tentunya tugas paleoartis tidak semudah membuat ilustrasi pada umumnya.

Ugueto sendiri menceritakan bagimana dia harus mempelajari fosil terlebih dahulu untuk membuat gambaran utuh dari hewan prasejarah yang sudah punah.

"Untuk menjadi paleoartis, Anda harus tahu subyek Anda dengan sangat baik. Lihat berbagai macam hewan dan terus membaca dan membaca lalu berlatih," kata Ugueto.

Ugueto kecil terobsesi dengan sebuah buku berjudul A Guide to the Birds of Venezuela yang penuh dengan ratusan ilustrasi burung penuh warna.

Selain menyukai binatang, ia juga senang menggambarkannya.

Namun Ugueto sendiri awalnya tidak terlalu yakin dengan apa yang ia lakukan.

Ia mencoba mempelajari biologi, tetapi akhrnya memutuskan untuk belajar ilustrasi dan desain grafis di universitas. Meski begitu, ia tetap tidak meninggalkan kebiasaannya untuk membaca.