Bocah Ini Divonis Tak Bisa Bicara hingga Usia 3 Tahun namun Keajaiban Terjadi karena Musik

TRIBUN-MEDAN.com - Musik sering menjadi pelarian yang sempurna dari rutinitas duniawi kehidupan kita.

Bagaimanapun, musik adalah jembatan yang menghubungkan kita lebih dekat dengan dunia, terutama bagi bocah dua tahun yang memiliki Down syndrome, Bo.

Kembali pada bulan Januari, Amanda Bowman Gray, seorang ibu dari Utah, berbagi video tentang anak-anaknya menyanyikan "You Are My Sunshine" di Facebook.

Video itu dengan cepat menarik perhatian dan viral.

Putri Amanda, Lydia tampak memainkan gitar dan bernyanyi.

Momen itu jelas sangat mencuri perhatian, tapi ada satu peristiwa lain yang tak kalah menggetarkan jiwa.

Bo ()

Ketika Lydia menyanyikan lagu itu berulang-ulang, sang adik laki-laki mulai menyerap kata-kata yang dinyanyikannya.

Dalam video tersebut, Bo duduk di samping Lydia, yang memainkan "You Are My Sunshine" pada gitar.

Perlahan Bo belajar kata-kata pertamanya melalui musik.

Bo dan keluarganya ()

Sampai sekarang, Bo memiliki 12 kata yang dikuasainya.

"Happy’ menjadi kata pertama yang sanggup ia ucapkan.