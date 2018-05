KPU Langkat Gagal Gelar Debat Publik Calon Bupati, Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Diketahui, Komisi Pemikihan Umum Kabupaten Langkat sebelumnya telah gagal menggelar debat publik yang direncanakan berlangsung pada tanggal 13 Mei 2018. Hal ini disampaikan Ketua KPU Langkat Agus Arifin, Jumat (18/5/2018)

Ketua KPU ini menjelaskan bahwa hal ini masih berkaitan dengan adanya sengketa pihak bapaslon yang belum selesai sebelumnya, dan kini menjadi kandidat resmi paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 3.

"Dalam waktu dekat rencana mau debat publik. Tanggalnya rencananya di Pleno besok untuk menetapkan tanggal. Kemarin dijadwalkan tangal 13 tertunda karena nyesuaikan jadwalnya," ungkap Agus Arifin.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah menggelar rapat pleno terbuka, pengumuman, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasanagan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat nomor 3. Hal ini digelar pasca adanya putusan terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun Paslon yang ditetapkan sebagai kandidat perseorangan (Sulistianto-Heriansyah) pada sidang Faktual KPU dikalahkan, dan maju ke sidang Penyelesaian Sengketa Musyawarah dengan Panwaslu Kabupaten Langkat Paslon ini ditolak atas semua tuntutan. Dan seterus maju ke PTUN dengan hasil menang di MA.

Penetapan Sulistianto dan Hariansyah sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sesuai naskah putusan KPU Langkat No. 106/PL.03.3-KPT/1205/KPU-AB/V/2018 dan penandatanganan lampiran Berita Acara penetapan urut resmi Paslon dan penyerahan keputusan KPU Kab. Langkat No.106/PL.03.3-KPT/1205/KPU-AB/AV/2018 tentang perubahan atas KPU Kabupaten Langkat No. 29/PL.03.3-kpt/1205/KPU-KAab/II/2018 tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Langkat sebagai peserta pemiliha tahun 2018 dan keputusan KPU Kab. Langkat No. 107/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tentang penetapan no urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat Drs. Sulistianto, M, Si dan Hariansyah, S.Ag tahun 2018.

(Dyk/tribun-medan.com)