Tampil Cantik saat Puasa, Banyak Tips-tips Mantap pada Beauty Demo Hijab Make Up Look

Acara Beauty Demo Hijab Make Up Look oleh Sogo Sun Plaza berlangsung selama tiga hari, 18-20 Mei 2018 di depan store J.Co Donnuts Sun Plaza Medan.

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Sally Siahaan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Hampir seluruh wanita ingin selalu berpenampilan menarik, apalagi saat menjalani ibadah puasa.

Di hari kedua puasa Ramadhan 1439 H ini, Sogo Sun Plaza menggelar acara Beauty Demo Hijab Make Up Look. Event ini merupakan satu dari rangkaian acara Glorious Ramadhan Sun Plaza Medan.

Pengunjung mall terlihat melintas di Pelataran tepat di depan store J.Co Donnuts Sun Plaza Medan. Di lokasi ini acara Demo Hijab Make Up Look berlangsung. Model dan make up artist sedang bersiap-siap.

"Ini merupakan rangkaian acara dari Glorious Ramadhan. Sogo dipercaya menggelar acara selama tiga hari, 18-20 Mei 2018. Dan di sini kita mengadakan demo make up dan hijab," ujar Manager Mens Departement Sogo Sun Plaza Medan Setiyo Nugroho.

Kegiatan ini kata Setiyo dipilih karena make up dan hijab sangat dekat dengan aktivitas wanita sehari-hari.

Ia berharap dengan diselenggarakannya acara ini, peserta-peserta yang menyaksikan demo ini bisa bertambah ilmu mengenai make up dan mode hijab.

"Tujuannya, kita mau saat menjalani bulan puasa, wanita-wanita bisa tetap tampil fresh dan modis dengan make up dan outfit hijab," ucapnya.

Demo Hijab Make Up look ini memiliki tema yang berbeda setiap harinya. Untuk yang pertama, Sogo memilih tema Daily Make Up dengan menggunakan produk Guerlain.

"Untuk besok dan lusa temanya juga berbeda. Besok temanya Work Make Up dan lusa Party Make Up dan menggunakan produk yang berbeda juga," katanya.

Demo make up ini dipimpin oleh seorang beauty advisor produk Guerlain bernama Tika. Tidak hanya memberikan toturial make up, pada kegiatan ini ia juga menyampaikan tips dan trick dalam mengaplikasikan riasan wajah.

Seperti misal, trik saat kehabisan pensil alis. Kalian bisa menggunakan eyeshadow berwarna gelap sebagai pengganti. Tidak hanya itu, pallete eyeshadow juga bisa dimanfaatkan sebagai countour dan highlighter.

"Kami juga berharap demo ini berguna untuk yang menyaksikan. Tentunya dengan acara ini penjualan meningkat," kata Setiyo.

Di akhir, beauty assitant juga memperlihatkan tutorial hijab casual untuk pemakaian sehari-hari.

(cr12/tribun-medan.com)