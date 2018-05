Terkejut dengan Kepergian Adara Taista, Aliya Rajasa Sempat Beri Kejutan di Momen Bahagia

TRIBUN-MEDAN.com - Sang kakak ipar, Siti Rubi Aliya Rajasa sempat memberikan kejutan untuk Adara Taista.

Sebelum Adara meninggal dunia, Aliya sempat mendatanginya.

Momen tersebut diabadikan oleh Aliya melalui unggahan di Instagram.

Posenya bersama putri bungsunya, Gayatri Idalia Yudhoyono, diunggah dengan caption berikut ini:

"Surpriiiise we’re heeere!!! (emoji) #GayatriIdaliaYudhoyono (emoji) tio @rasyidrajasa (emoji) auntie @adarataista," tulis Aliya pada sepekan lalu.

Sementara itu, Aliya juga mengunggah foto ke Instagram Story.

Memperlihatkan dirinya bersama mendingan Adara dengan filter foto hitam putih.

Sebelumnya ia juga mengunggah tulisan melalui Instagram Storynya.

Tulisan tersebut berbunyi, "Im going to miss you forever".

Aliya Rajasa dan Adara Taista (Instagram)

Diberitakan sebelumnya, kabar duka meninggalnya Adara diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah.