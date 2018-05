Artis Raisa Bikin Malu, Nyinyirin Riasan Pengantin Meghan Markle Malah Kena Diserang

TRIBUNSOLO.COM - Penyanyi Raisa Andriana memberikan komentar soal riasan Meghan Markle yang diperistri Pangeran Harry, Sabtu (19/5/2018).

Menggunakan akun Instagramnya, Raisa memberikan komentar pada sebuah foto yang memperlihatkan Meghan mengenakan busana pengantin.

Pada foto tersebut, Raisa menuliskan komentar berikut:

"#AntiPanglingPanglingClub," tulis istri Hamish Daud ini.

Sontak, komentar Raisa justru ibarat senjata makan tuan.

Warganet ramai-ramai menyerang Raisa.

Bahkan ada yang membandingkan riasan pernikahan Raisa dan Meghan.

Vaneshashashas: @raisa6690 sok iye bgt se antero dunia bgt si, kalo pengantin lain bikin pangling kan jg gpp mbak.

Chardinisiregar: ya gimana mau pangling ama u pas nikah orang tiap hari juga make up mu on terus.

Renataasadi: @raisa6690 hrh meghan ga pangling tp cantik, drpd situ ga pangling ga terpancar aura manten, nyinyir lg, shame on you @raisa6690.

Citraerwana: @raisa6690 mbak yaya yg cantik, seharusnya mbak yaya tau ya make up manglingi atau gak itu pilihan dari masing2 calon pengantin. Wedding dream versimu mungkin berbeda dengan wedding dream versiku/orang lain. Lagian juga situ nikah udah lama kan, masih belum move on? Kita aja udah lupa gimana make up mu (emoji) habis nikah jadi makin berani buat nyinyir ya. Komennya unfaedah banget dah (emoji).

