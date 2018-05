Dandan Habis Artis Syahrini, Penampilan Princess Cantik Mirip Cleopatra

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa sih yang nggak kenal dengan penyanyi Tanah Air, Syahrini?

Nama penyanyi yang satu ini rasanya sudah dikenal diberbagai kalangan mulai dari anak kecil hingga orang tua.

Bagaimana tidak, kakak dari Aisyahrani ini kerap menciptakan jargon-jargon yang selalu viral di kalangan masyarakat.

Selain itu style fashionnya pun kerap dicontoh dan menjadi trend masa kini.

Tidak heran diberbagai penampilannya Syahrini kerap mendapatkan pujian dari netizen.

Ditambah lagi wajahnya yang cantik membuat Syahrini selalu tampil memukau di berbagai kesempatan.

Hal ini juga yang terlihat dari unggahan terbarunya di akun sosial media Instagram @princessyahrini.

Dalam keterangan yang ditulis di unggahan tersebut, terlihat penampilan Syahrini itu untuk video clip terbarunya.

"On Set Life, For My Up Coming V’Clip," tulis @princessyahrini.

Syahrini terlihat memotong rambutnya yang panjang dan memiliki poni.

Penampilan terbaru Syahrini pun berhasil menarik perhatian netizen.