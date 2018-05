Main Film Love Reborn, Indra Jegel: Bermain Film Memberikan Pengalaman Baru

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Sally Siahaan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Film LOVE REBORN: KOMIK, MUSIK DAN KISAH MASA LALU menghadirkan cerita komedi yang cukup mengocok perut. Itu tak terlepas dari kehadirkan seorang stand up comedian Indonesia, Indra Jegel. Pria asal Binjai ini mengaku senang bisa menjadi bagian dari film ini.

"Aku kan basicnya stand up, diajak main film merupakan pelajaran yang baru buatku. Stand up beda dengan main film. Stand up kita sendiri, sedangkan di film kita harus pikirkan banyak hal. Mulai dari lawan main dan kitapun harus tau benang merah ceritanya," ucapnya.

Di film ini Jegel, sapaan pria jebolan Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) Kompas TV tahun 2016, berperan sebagai Jefri, teman dari Bagus. Ia dan Bagus tergabung dalam satu band indie kampus.

Berperan sebagai seorang anak band menuntut Jegel harus bisa memainkan alat musik.

"Sebelumnya nggak pernah ngeband. Taunya cuma main gitar, itu juga cuma beberapa kunci aja. Di sini aku harus belajar sebulan main bass. Pengalaman baru. Selama belajar tangan sampai kapalan," katanya sambil tertawa.

Selain harus belajar bermain gitar, Jegel berkata, tantangan lainnya adalah ketika di beberapa scene ia harus rela saat rambutnya dijambak dan kupingnya dijewer oleh lawan mainnya.

"Film ini kan syutingnya tahun lalu, pas Ramadhan juga. Cobaan juga sih, ini rambut udah dipakaikan pomade tapi ditarik-tarik," serunya sambil tertawa.

Pada acara ini juga ia berharap, kehadiran film Film LOVE REBORN: KOMIK, MUSIK DAN KISAH MASA LALU bisa menjadi pilihan utama bagi penikmat film tanah air, khususnya Kota Medan. Apalagi, ia sendiri sebagai pemain film ini merupakan putra asli Sumatera Utara.

Produser film Film LOVE REBORN: KOMIK, MUSIK DAN KISAH MASA LALU berkata itu jugalah yang menjadi alasan terpilihnya Kota Medan menjadi tempat digelarnya acara gala premiere film ini.

"Kenapa kita bawa ke Medan, karena satu pemainnya, Indra Jegel berasal dari sini. Menjadi kebanggaan tersendiri, dia sebagai juara stand up dan sekarang sudah menghiasi banyak film lokal," ucapnya.

(Cr12/tribun-medan.com)