Mikirin Gimana Bensu, Sarwendah Pilih Tinggal di Hotel Bersama Keluarga

TRIBUN-MEDAN.COM - Ruben Onsu jadi Bulan suci Ramadan cukup padat, dari pagi hingga pagi lagi. Untuk mendukung suaminya bekerja, penyanyi dan aktris Sarwendah Tan (28) memilih tinggal di hotel yang dekat dengan tempat kerja pria yang akrab disapa Bensu itu.

"Jadi ya untuk lebih dekat kita untuk sebulan ini, ya kami nginep di hotel sama Bensu. Jadi Bensu lebih dekat lagi sama anak juga. Karena emang jadwal dia (Bensu) lagi full banget, yang pasti kan orang lain berpuasa, Bensu juga pasti sangat menghargai dan jadi ikut berpuasa," ungkap Sarwendah Tan ketika ditemui dalam jumpa pers pertunjukan seni 'Langit 7 Bidadari' di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (17/5/2018).

Tinggal selama sebulan dekat lokasi pekerjaan sang suami, bertujuan agar pola makan Bensu bisa dijaga oleh wanita yang akrab disapa Wendah itu.

Baca: Pilot Garuda Posting di Medsos Teror Bom Surabaya Rekayasa, Akhirnya Dinonaktifkan

Apalagi, Bensu beberapa waktu lalu sempat jatuh sakit dan mendapatkan perawatan intensif, akibat kurang mengonsumsi protein karena sibuk bekerja.

"Kemarin itu proteinnya kurang, jadi kalau makan enggak boleh telat atau apa pun. Jadi aku kalau dari rumah dibekalinnya kamu harus lebih rajin lagi, lebih rajin check up sih sekarang. Bukan check up karena sakit, tapi check up karena aku udah mengharuskan dia buat ngecek, karena kan kita kadang udah sakit baru ngecek," tuturnya.

"Jadi sekarang aku enggak mau dia (Bensu) sakit, ya rutin dua bulan sekali dia harus ngecek. Terus juga kan karena jam tidur dia dan kita beda, jadi harus lebih memperhatikan kesehatan," sambung Sarwendah.

Baca: Gini Respons Ustaz Abdul Somad, Kemenag tak Masukkan Namanya di Daftar 200 Penceramah

Ibu satu anak itu mengungkapkan, Bensu sama sekali tidak protes meski dirinya seakan diikuti ketika bekerja. Tujuan Wendah, agar kesehatan dan komunikasi bersama putri mereka, Thalia Putri Onsu, tetap terjaga.

"Pastinya kan dia (Bensu) jeda bekerja, bisa ketemu sama anak. Intinya yang pastinya lebih mikirin gimana Bensu sama Thalia. Karena aku enggak mau bondingnya dia ilang. Sekarang kan Thalia juga udah mulai gede, jadi dia udah mulai nyariin ayah mana, mau telepon ayah gitu," bebernya.

"Kadang kalau misal telepon gitu, dia bilang, 'ayah nanti pulang ya peluk Aliya bobo'. Ya jadi ayahnya kerjanya jadi gimana kan," sambungnya.

Baca: Pilot Garuda Posting di Medsos Teror Bom Surabaya Rekayasa, Akhirnya Dinonaktifkan

Mengingat Bensu sibuk bekerja, mantan personel girl band Cherrybelle itu mengaku khawatir dengan kesehatan sang suami, takut kondisinya kembali drop seperti beberapa waktu lalu.

"Kalau khawatir sih pasti ada ya khawatir, makanya karena khawatir itu aku selau nyuruh sekarang beberapa bulan sekali harus check up, karena enggak mau sampai nanti dia ngedrop baru kita tahu," cetus Sarwendah Tan. (*)