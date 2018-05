Satpam Terancam 10 Tahun Penjara Tulis Teroris Fiksi hanya Pengalihan Isu, Begini Sekarang Nasibnya

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Amar Alsyah Dalimunthe alias Dedek yang menuliskan kata-kata "Di Indonesia Tidak Ada Teroris, Itu Hanya Fiksi, Pengalihan Isu" di laman facebooknya terancam 10 tahun penjara.

Dedek yang merupakan seorang satpam di Bank Sumut Cabang Serbelawan kini telah dijebloskan ke dalam penjara Polres Simalungun, Minggu (20/5/2018).

"Amar Alsyah Dalimunthe alias Dedek, saat ini sudah berada di Rumah Tahanan Mapolres Simalungun. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka,"kata Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Poltak YP Simbolon.

Penahanan terhadap tersangka Dedek karena status tersebut dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan. Diketahui, Dedek merupakan warga Jalan Karya Bhakti, Kelurahan Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Siimalungun.

Tersangka Dedek terancam pasal berlapis, hingga terancam dengan pidana kurungan selama 10 tahun, yakni pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) UU RI No 14 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan 28 ayat (2) Jo pasal 45 a ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti diketahui, Polsek Serbalawan menangkap Dedek pada Jumat (18/5/2018) saat hendak pergi bekerja. Setelah dibawa, Dedek mangaku bahwa ia yang menulis kalimat tersebut di facebooknya. Pihak polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah handphone android. (tmy/tribun-medan.com)