Cindy Lailani Utamakan Kolaborasi Bukan Kompetisi

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

‪TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Tahukah kamu, saat ini Coworking space atau ruang kerja bersama sedang mendaki di dunia digital dan non digital.

Umumnya, peruntukan ruang kerja bersama ini bagi perusahaan rintisan atau startup dan dengan menjamurnya jumlah stratup, coworking space pun semakin banyak tersedia.

Salah satu coworking space di Kota Medan ialah EV Hive at Clapham, wadah yang memfasilitasi orang-orang kreatif berlokasi di Komplek Ruko Centre Point Medan, dan memiliki kantor dengan dua lantai. Sabtu, (19/5/2018).

Regional Development Lead, EV Hive at Clapham, Cindy Lailani merupakan salah satu perempuan yang mengispirasi dalam Coworking space yang mengutamakan kolaborasi dan bukan kompetisi.

"Tugas utama saya memastikan company ini berjalan sesuai dengan value-value bersama tim clapham dan program-program termasuk diantaranya strategi marketing dan berbagai event,"ucap Cindy.

Ia mengatakan Clapham ada lima value atau nilai dalam membangun perusahaan ini yaitu kolaborasi, spirit of sharing, culture of learning, impact full work dan charity heart.

"Ketika kita mau jalan cepat, ya kita jalannya sendiri-sendiri tapi kalau mau menuju sesuatu yang lebih besar itu caranya berkerjasama atau berkolaborasi. Sekarang sudah era keterbukaan informasi, jadi kita enggak perlu pelit ilmu, kita ingin mengajak orang-orang untuk saling sharing,"ujarnya.

Cindy juga menjelaskan bahwa hal yang harus dilakukan sepanjang hidup setiap insan ialah agar tetap terus belajar dan apa yang sudah dilakukan berdampak positif bagi diri sendiri, orang-orang di sekitar hingga masyarakat luas.

"Tentunya didukung juga dengan hati yang dermawan. Semua akan sia-sia kalau kita sukses, pintar, mau belajar tapi enggak punya hati yang charitable,"katanya.