Guns N' Roses Bersiap Konser Lagi di Indonesia, Ini Nama Personil Yang Akan Main

TRIBUN-MEDAN.com - Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia.

Axl Rose dan kawan-kawan bersiap mengguncang Jakarta pada 8 November 2018 mendatang. Namun, belum diketahui lokasi konser Guns N' Roses di Jakarta.

Dalam situs resminya, gunsnroses.com, Jakarta termasuk dalam daftar jadwal tur mereka ke sejumlah negara Asia Tenggara.

Kedatangan band yang berdiri sejak 1984 itu dalam rangka tur dunia mereka yang bertajuk Not In This Lifetime Tour 2018.

Setelah Indonesia, Guns N' Roses akan melanjutkan turnya ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Abu Dhabi dari 11 hingga 25 November.

Grup band yang beranggotakan Axl Rose (voakl), Bumblefoot (gitar), DJ Ashba (gitar), Richard Fortus (gitar rhythm), Tommy Stinson (bass), Frank Ferrer (drums), Dizzy Reed (keyboard), Chris Pitman (keyboards, programming) ini pernah menggelar konser di Jakarta pada 2012 lalu. (*)