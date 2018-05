Harga Fantastis Gaun Kimmy Jayanti Saat Menikah Ditaksir Seratusan Juta

TRIBUNJATIM.COM - Kabar bahagia datang dari model papan atas Kimmy Jayanti.

Kimmy mengunggah foto dan video pernikahannya dengan Greg Nwokolo, Senin (21/5/2018).

Gregory Junior Nwokolo adalah pesepakbola Nigeria yang telah menjadi Warga Negara Indonesia

Ia telah melalang buana di berbagai klub sepakbola liga 1 Indonesia.

Mulai PSIS Semarang, PSMS Medan, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan banyak lainnya.

Saat ini, ia berstatus sebagai penyerang dari Madura United.

Greg & Kimmy. ()

Baca: Detik-detik Kecelakaan Maut, Truk Bermuatan Gula Hantam Rumah Warga, 12 Orang Tewas

Dalam postingan fotonya, Kimmy tampak memakai gaun pengantin dengan veil panjang menjuntai.

Ia tampak tersenyum sambil membawa sebuket bunga mawar putih, ada mobil putih juga di sampingnya.

Postingan Kimmy Jayanti pun langsung dipenuhi dengan berbagai ucapan selamat dari para netizen.

Tak sedikit juga netizen yang memuji kecantikan Kimmy dalam balutan gaun pengantin.

"Cantik bgt selamat kak.. semoga langgeng dan diberkahi pernikahannya. Aamiin," komentar @wahidhia.ag.

"Congratsss you look so gorgeous kim!" komentar @nazlaaap.

"Congrats mba kimmy..cantiknyaa ga kalah sama royal wedding,"komentar @meinitakusumawati.

"Ya Tuhan kak kimmy cepat banget. Selamat ya kak. Happy wedding," komentar @desakestyvita.