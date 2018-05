Jumpa Tim Sesama Jago Kandang, PSMS Medan Berharap Petik Poin Perdana di Kandang Lawan

Konfrensi Pers jelang laga Mitra Kukar vs PSMS Medan di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Senin (21/5/2018).

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN MEDAN.com, TENGGARONG - Memasuki pekan ke sepuluh Liga 1, PSMS Medan akan bertandang ke markas Mitra Kukar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Selasa (22/5/2018).

Pelatih PSMS Medan, Djajang Nurdjaman mengatakan tim lawan memiliki trend positif sama seperti PSMS bila mamainkan laga kandang.

Bahkan tim sekelas Madura United, Persebaya Surabaya, dan Bali United mampu digilas skuat berjuluk Naga Mekes ini.

"Kita sedang hadapi tim yang superior di kandang. Mitra Kukar selalu menang telak melawan tim lain di kandang sendiri. Ini patut kita waspadai," katanya saat konfrensi pers, Senin (21/5/2018).

Namun baginya, hal tersebut tak membuat langkah PSMS untuk mencuri poin perdana di laga tandang tak menciut. Baginya fakta posisi klasemen sementara menjadi dasar pelatih yang akrab disapa Djanur ini optimis.

"Kita saat ini menempati urutan ke 11 dengan mengoleksi 12 poin. Sedangkan Mitra Kukar berada di peringkat 14 dengan 10 poin," sebutnya.

Baginya away kelima ini menjadi harapan awal untuk memperbaiki rekor buruk yang selama ini diraih Ayam Kinantan. Coach Djanur telah mempersiapkan setiap racikan terbaik meski dua pilarnya Dilshod dan Suhandi tak dapat memperkuat tim

"Ini away ke lima. Saya tetap akui ini lawan yang cukup berat. Sejauh ini kami belum meraih satu poin pun dalam laga away. Ini pencapaian buruk untuk salah satu tim. Tekat kami adalah berusaha merebut poin away di sini," jelasnya.

"Kami sudah siapkan semuanya, kita memang telah kehilang Dilshod dan Suhandi, tapi kita punya pengganti yang sepadan. Kalahkan Sriwijaya kita bisa menang tanpa Suhandi, sekarang kita juga sudah siapkan pengganti Dilshod, Semoga hasilnya bagus," pungkas Djanur.

(cr10/tribunmedan.com)