Kadis Muslim Harahap Kaget Pedagang Pasar Petisah Jual Beras Melebihi HET

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Monitoring Satgas Ketahanan Pangan Kota Medan kembali meninjau Pasar Petisah dan Pusat Pasar, Senin (21/5). Dari hasil penijauan yang dilakukan, harga beras premium mulai merangkak naik di Pasar Petisah. Untuk itu tim akan mengecek langsung kepada distributor guna mengetahui penyebab kenaikan tersebut.

Kenaikan beras premium sangat mengejutkan, sebab harga eceran beras premium di Pasar Petisah saat ini dijual Rp 14.000 per kg, sedangkan harga eceran tetap (HET) Rp 13.300per kg. Yang mengherankan kenaikan itu hanya terjadi di Pasar Petisah, sedangkan pasar tradisionil lainya, termasuk Pusat Pasar harga beras premium masih stabil Rp 11.000 per kg sampai Rp 12.000 per kg

Kadis Ketahanan Pangan Muslim Harahap tampak terkejut karena harga beras premium di Pasar Petisah dijual melebihi HET.

Menurut salah seorang pedagang, kenaikan beras premium terjadi karena harga dari distributor mengalami kenaikan.

“Harga beras premium sekarang saya ambil dari distributor sebenar Rp 13.000 per kg. Mana mungkin saya tidak mengambil untung ketika menjualnya lagi,” ungkap salah seorang pedagang kepada Muslim.

Namun Muslim langsung menyanggah penjelasan pedagang tersebut. Sebab, sebelum mendatangi Pasar Petisah, mereka lebih dahulu mendatangi distributor beras di Jalan Sibayak Medan. Dari penjelasan sejumlah distributor, harga beras premium masih stabil yakni Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per kg.

“Bagaimana di sini (Pasar Petisah) harga beras premium naik melebihi HET, sebab harga jual dari distributor tidak ada mengalami kenaikan. Untuk itu kita akan melakukan pengecekan kembali ke distributor. Cuma kami minta agar para pedagang jangan menjual beras premium melebihi HET," tegasnya.

(cr5/tribun-medan.com)