Resmi Lepas Masa Lajang, Kimmy Jayanti Akhirnya Pamerkan Fotonya Kenakan Gaun Pengantin

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari model cantik, Kimmy Jayanti.

Perempuan berusia 26 tahun ini telah resmi melepas masa lajangnya.

Kimmy menikah dengan pesepak bola Indonesia bernama Greg Nwokolo.

Sehari setelah kabar pernikahannya beredar, Kimmy akhirnya menggunggah foto memakai gaun berwarna cokelat.

Dalam foto tersebut terlihat Kimmy terlihat cantik memakai gaun panjang berwarna cokelat putih lengkap dengan feil panjang.

Bouquete bunga mawar berwarna pink dan putih melengkapi penampilannya.

'Dari lokasi yang dipilih, foto tersebut diambil di Matilda Bay, Perth, Australia.

Lewat captionnya, Kimmy menuliskan jika dirinya membagikan kabar bahagia untuk semuanya.

Hal tersebut dibagikan Kimmy sebagai simbol bagi orang-orang yang merasa dirinya sangat independent.

Bagi seorang wanita yang berpikir jika dirinya independent dan kuat, suatu saat mereka juga akan butuh laki-laki.

(Instagram/kimmyjayanti)

"Im sharing my happiness to you..

as the symbol that no matter how independent and strong you girls think you are,