Santika Hotel Medan Sajikan 10 Jenis Ayam dan Bebek Bakar untuk Menu Berbuka   

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Selama bulan Ramadan, Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan menyajikan hidangan yang memang sudang ditunggu-tunggu para pecinta kuliner di Kota Medan.

Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan menyajikan sajian buffet all you can eat dengan menghadirkan sebanyak 10 jenis Ayam dan Bebek Bakar yang kemudian ditambah dengan 20 aneka sambal nusantara dari berbagai daerah.

Executive Chef Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan, Khairul Adnan, mengatakan, menghadirkan menu tersebut yang ditambah dengan 20 aneka sambal karena Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan mengetahui keinginan masyarakat yang menyukai makanan pedas.

“Tentunya sambal adalah pendamping yang sangat cocok dalam menu Ayam dan Bebek Bakar dalam menu buka puasa di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan tahun ini,” ujarnya, Senin (22/5/2018).

Ia menjelaskan, selain itu, Ramadan merupakan momentum bagi Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan untuk mengkampanyekan puluhan bumbu dan rempah nusantara yang biasa digunakan sebagai baham baku pembuatan Ayam dan Bebek Bakar.

“Begitu banyak ragam bumbu yang ditambahkan dalam pembuatan Ayam dan Bebek Bakar tersebut antara lain Taliwang, Betutu, Base Gede, Kecap, Bumbu Rujak, Balado Merah, Madu, Bumbu Arsik, Lado Hijau, Bekakak, Bumbu Pepes, Sambal Jahe dan beberapa bumbu lainnya,” jelasnya.

Ia menuturkan, ragam bumbu yang digunakan tersebut mewakili kearifan lokal tiap di Indonesia dan akan menjadi edukasi mengenai ragam kuliner Indonesia yang bisa dicicipi setiap hari oleh setiap tamu yang berbuka puasa di Benteng Restaurant.

“Sajian buffet all you can eat untuk berbuka puasa di Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan tersebut bisa dinikmati dengan harga Rp 135ribu net per orang,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, khusus untuk menu berbuka puasa, Santika Premiere Dyandra Hotel and Convention Medan juga menghadirkan menu kebab yang mesinnya sengaja didatangkan untuk memanjakan pengunjung yang akan berbuka puasa.

“Jadi yang senang dengan kebab bisa langsung menikmati kebab yang juga diracik dan dimasak langsung oleh chef,” ungkapnya.

