Selesai Dicetak di Surabaya, Alat Peraga Rimso-Bilker Segera Dipasang 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dairi telah menerima alat peraga kampanye (APK) milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Nomor Urut Tiga, Rimso Sinaga-Bilker Purba yang sebelumnya dicetak di salah satu perusahaan di Surabaya.

Rimso-Bilker merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati terakhir pada Pilkada Dairi 2018 yang ditetapkan oleh KPUD Dairi pada 7 Mei 2018 lalu.

Ketua KPUD Dairi, Sudiarman Manik mengatakan APK milik Paslon Nomor Urut Tiga itu diterima pada Minggu (20/5/2018) lalu. Setelah dilakukan pleno, maka selanjutnya seluruh APK tersebut akan dipasang ke seluruh wilayah di Kabupaten Dairi.

"Setelah kami terima dan pleno kan, maka akan selanjutnya akan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dipasang," kata Sudiarman, Senin (21/5/2018).

Adapun APK tersebut akan dicetak untuk pasangan Rimso-Bilker yaitu baliho, spanduk dan umbul-umbul, sama seperti milik dua pasangan lainnya, Depriwanto Sitohang-Azhar Bintat dan Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing.

"APK milik paslon nomor urut tiga ini akan dipasangkan berdampingan dengan dua paslon sebelumnya. Berdasarkan ketentuan baliho yang dipasang empat per kabupaten, spanduk satu per desa dan umbul-umbul 20 per kecamatan," jelasnya.

(cr8/tribun-medan.com)