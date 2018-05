Penghasilan Rp 15 Ribu Per Hari, Ibu Penjual Kangkung Ini Ingin Anaknya Sekolah Tinggi-tinggi

Laporan Wartawan Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - "Mak.. Kami ini anak kangkung ya.. kami besar, sekolah, karna kangkung. Jadi enggak apa apa kalo orang manggil aku anak kangkung yang penting aku bisa sekolah".

Demikian Sarina Sembiring menirukan ucapan anaknya yang saat itu masih duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama kepada Tribun Medan, Senin (21/5/2018).

Sore itu semilir angin menyejukan suasana kota yang panas. Seorang anak tampak menjajakan makanan Rusa di sekitaran Kebun Binatang di depan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara.

"Wortel kak... kasih makan rusanya kak," panggil anak itu.

Dari bundaran di dekat air mancur seorang Ibu berkerudung merah memanggil anak itu.

"Dek.. mau naik mobil-mobilan satu, ucap ibu itu.

Bocah kecil bernama Merry itu lalu lari mendekati mereka. dengan sigap ia mempersiapkan mobil-mobilan yang disewakannya. Mengambil remot untuk mengarahkan mobil itu.

Tidak jauh dari tempat dua mobil-mobilan lainnya terparkir, yang menunggu penyewa lain, Ibu bocah tadi tampak sedang menyiapkan jualan mereka. memotong wortel, kacang panjang, dan kangkung.

Sarina Sembiring namanya. Ibu tiga orang anak itu sudah lima tahun menjajakan sayuran di sekitar Biro Rektor USU Jalan Dr. Mansyur No 9 Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan. Sebelumnya ia bekerja di ladang. Ladang milik orang yang diijinkan pemiliknya untuk ditanami sayuran olehnya.