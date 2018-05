Tim Kuasa Hukum Eramas Resmi Laporkan Bawaslu

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tim kuasa hukum Eramas melaporkan tiga pejabat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasakan, SH, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munte dan Aulia Andri.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Eramas Adi Mansar.

Ia menyebutkan, ketiganya diduga telah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar etik sebagai penyelenggara pilkada dengan mengeluarkan surat No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM. 00.01/05/2018. Dirinya mengaku, pihaknya telah membuat pelaporan, telah terdaftar dengan kops surat No. 136/I-P/L-DKPP/2018 pada Senin (21/5/2018) kemarin. Adi menilai, tindakan tersebut melanggar pasal 10 dan 15 peraturan DKPP No. 2 tahun 2017.

"Di sini kan terlihat komisioner Bawaslu tidak profesional. Karena dinilai sengaja mengajak masyarakat untuk membuat kesepakatan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Sementara aturan dari Bawaslu RI sudah ada, dan yang mereka buat itu sudah tidak perlu lagi," ujar Adi didampingi sekretarisnya Ahmad Sofyan, di Posko Pemenangan Eramas, Jalan A Rivai, Medan, Selasa (22/5/2018).

Ia juga menilai hal tersebut tidak efektif, karena sebelumnya sudah ada aturan yang lebih bagus. Selanjutnya, ia menilai saat ini Bawaslu Sumut tidak berimbang, karena salah satunya adalah anak kandung dari Ketua tim pemenangan pasangan sebelah.

"Alasan mereka ingin menjaga kesucian dan kenyamanan selama bulan Ramadan. Justru mereka lah yang mencederai keamanan pemilu, khususnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Ia juga menjelaskan, sesuai dengan porsinya, Bawaslu sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Karena, seharusnya yang dilakukan Bawaslu adalah menjalankan dan menyosialisasikan aturan yang ada sejak awal. Karena berdasarkan pasal 15 huruf b dan C Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu menyebutkan, dalam menjalankan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak a) menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga penyelenggara pemilu; b). Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UU.

"Bawaslu itu jelas bukan sebagai lembaga yang membuat regulator atau peraturan yang menyusun perundang-undangan, tetapi lembaga yang melakukan eksekusi terhadap peraturan perundang-undangan itu. Bahkan aturan yang dibuat itu malah membuat kegaduhan bukan mensukseskan Pilkada. Justru itu membuat mereka semakin m tidak profesional dan tidak proporsional," ungkapnya.

Diketahui, pada Sabtu (19/5/2018) lalu, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan pihaknya telah membuat surat yang baru, dan akan membagikannya kepada masing-masing Paslon. Namun, niat tersebut nampaknya tak menghalangi tim kuasa hukum Eramas untuk melaporkannya.

"Meskipun surat telah diperbaharui, kami menyatakan tetap melanjutkan pelaporan tersebut. Karena memang mereka sudah memiliki niat yang tidak baik sejak awal," ucapnya.

Sedangkan Bantuan Hukum Gerindra Idharul Haq, mengatakan langkah tim kuasa hukum membuat pengaduan ke DKPP merupakan langkah yang tepat.

"Inilah langkah yang harus kita ambil ketika ada surat yang dikeluarkan merugikan pasangan calon. Maka harapan kami ada sinergi, kita harus kawal bagaimana proses dari DKPP itu sendiri, kita harus proaktif dan monitoring terus," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com)