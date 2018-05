Bulog Sediakan 1300 Tob Beras Jelang Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Satupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Selama Bulan Ramadan 2018 Divisi Regional (Divre) Bulog Pematangsiantar memiliki 1300 ton stok beras.

Wita Rambe, Kepala Sub Divisi regionel (Divre) Bulog Pematangsiantar memastikan stok beras selama Bulan Ramadan masih terpenuhi. Katanya, masih ada 1000 ton lagi tengah dalam perjalanan.

Wita juga mengatakan stok tersebut akan memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan.

"Bahan pangan lainnya juga aman, ada tepung terigu, gula, minyak makan, daging, semua aman,"ujarnya saat memantau Pasar Murah di Kecamatan Siantar Martoba, Rabu (23/5/2018).

Saat disinggung tentang harga pangan, Wita memastikan tidak ada kenaikan harga yang signifikan hingga Hari Raya Idul fitri.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Jadimpan Pasaribu memastikan kebutuhan pokok jelang HariRaya Idul Fitrri tercukupi. Judimpan mengatakan telah meyidak beberapa lokasi seperti kilang padi dan pusat perbelanjaan. Togar juga memastikan tidak ada pangan yang masuk dalam kadarluarsa.

"Harga pasar stabil, tidak ada kenaikan yang signifikan. Harga di pasar murah pun di bawah harga di pasar modern," katanya.

Menurut Judimpan harga beras premium yakni Rp 13.500 per kilogram, beras medium Rp 11 ribu per kg, bawang merah Rp 34 ribu per kg, bawang putih Rp 24 ribu per kg, bawang bombai Rp 28 ribu kg, cabai merah Rp 26 ribu per kg, cabai hijau Rp 26 ribu per kg, cabai rawit Rp 36 ribu per kg, kacang tanah Rp 23 ribu per kg, kacang kedelai Rp 15 ribu per kg dan daging sapi Rp 120 ribu ribu per kg.

Saat diainggung tentang indikasi penimbunan bahan pangan jelang Hari Raya, Judimpan akan tetap memantau hal tersebut.

(tmy/tribun-medan.com).