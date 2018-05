Pevita Pearce Lakukan Yoga dengan Posisi Begini, Videonya Bikin Deg-degan

TRIBUN-MEDAN.com - Pevita Pearce kembali menjadi sorotan warganet di Instagram.

Kali ini aktris sekaligus model ini kembali dengan aksi yoga akrobatik atau diesbut acroyoga.

Hal tersebut diketahui melalui video unggahan terbaru Pevita pada Selasa (22/5) malam berikut ini.

Dalam video tersebut tampak Pevita yang tengah berlatih yoga dengan instrukturnya.

Adik Keenan Pearce ini mengaku senang bisa kembali melakukan yoga.

"So good to be back. AcroYoga with @penyogastar NAMASLAY!' Ungkap Pevita pada keterangan unggahan di atas.

Pevita tampak melakukan gerakan akrobatik bersama sang instruktur.

Ia berada di atas kaki sang instriktur dengan posisi kepala di bawah.

"Upside down diamond pose, dibagian terakhir tegang banget!" tambah Pevita.

Sesuai dengan keterangannyam Pevita tampak tegang di bagian akhir gerakan.

Keseimbangannya tampak belum sempurna hingga posisinya goyah.

Komentar pun berdatangan dari para warganet.

Banyak dari mereka yang mengaku khawatir melihat aksi Pevita tersebut.